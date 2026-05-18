Twee nieuwe verdachten herkend in Game Over-campagne

Twee verdachten van oplichting via nepagenten en helpdeskfraude, die in Brabant toesloegen, zijn herkend. Binnen de zogenoemde Game Over-campagne worden nu nog twee verdachten gezocht die in Best en Beek en Donk er met geld van anderen vandoor gingen.

In de Game Over-campagne van de politie werden honderd verdachten gezocht die via oplichting toesloegen bij veelal oudere mensen. Dertien zaken speelden in Brabant. Van elf daarvan zijn de verdachten inmiddels herkend. De verdachte die in Eindhoven een 80-jarige vrouw oplichtte is inmiddels herkend. Ook de man die een vrouw van rond de 80 jaar uit het Gelderse Mook oplichtte is in beeld bij de politie. Er werd in totaal voor bijna 20.000 euro van haar en haar man gestolen via pintransacties in onder meer Cuijk.

Best en Beek en Donk

De politie zoekt nu nog een man die een Bestenaar (60) 2000 euro afhandig maakte. Verder is de politie ook nog op zoek naar een verdachte die in Beek en Donk probeerde te pinnen met een gestolen pinpas van een vrouw en haar trouwring en die van haar overleden echtgenoot meenam.