Man (75) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Breda
Vandaag om 11:10 • Aangepast vandaag om 16:24
Een 75-jarige man uit Breda is maandagochtend overleden na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Hoge Brug met de Prinsenkade in Breda. De man wilde te voet oversteken toen het misging.
Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de man overleed aan zijn verwondingen. Vanwege het ongeval werd het kruispunt volledig afgesloten voor verkeer.
De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.
