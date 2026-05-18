Willem II boos: geen uitsupporters welkom in Volendam bij finale play-offs

Supporters van Willem II zijn niet welkom in Volendam als de ploeg daar zaterdag de finale van de play-offs speelt. De winnaar van de tweestrijd tussen de Tilburgers en FC Volendam speelt volgend seizoen in de Eredivisie. Woensdag is de eerste wedstrijd, in Tilburg.

FC Volendam is door de 2-1-nederlaag tegen Telstar van zondag veroordeeld tot de play-offs om promotie en degradatie. Daarin is Willem II de tegenstander. Woensdag speelt Volendam in Tilburg. De club straft de eigen fans ook, door ze niet mee te nemen naar Tilburg. Zaterdag is de return in Volendam waarbij dus geen supporters van Willem II welkom zijn.

Bij de wedstrijden van FC Volendam in de play-offs zijn geen uitsupporters welkom. Dat heeft de gemeente Edam-Volendam maandag bekendgemaakt. "Aanleiding zijn de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar", aldus de gemeente.

Willem II is boos

De Tilburgse club is hier boos over. "Onze supporters hebben de ploeg dit seizoen overal gesteund en verdienen het om ook in deze beslissende fase achter Willem II te kunnen staan. Juist in de play-offs, waarin sportieve belangen groot zijn en steun vanaf de tribunes van enorme waarde is, is het teleurstellend dat zij hiervan de dupe worden", reageert de club op het besluit.

"Willem II begrijpt dat veiligheid altijd voorop moet staan. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat onze supporters worden uitgesloten omdat de wedstrijdorganisatie en betrokken autoriteiten onder de huidige omstandigheden geen passende oplossing zien voor een veilige ontvangst van uitpubliek."

Etienne Vaessen is ook de dupe

Het besluit van de gemeente heeft ook gevolgen voor de wedstrijden van Ajax. De Amsterdammers zijn op de vijfde plaats geëindigd in de Eredivisie en spelen daardoor play-offs om een plek in de voorrondes van de Conference League. Vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA moeten de Amsterdammers uitwijken naar Volendam. Donderdag is FC Groningen in de halve finale de tegenstander. Als Ajax de finale haalt, wordt die zondag ook in Volendam gespeeld. Bij beide wedstrijden zijn geen uitsupporters welkom.

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen uit Breda reageerde ook al op het besluit. "Wat een grap. Moeten wij ook maar thuisblijven, de groeten", schrijft hij op Instagram.