Opa (62) probeert kleindochter te betasten: 'Zal ik je eens verwennen?'

Een stomdronken opa (62) maakte twee jaar geleden aanstalten om zijn kleindochter van 16 eens 'goed te verwennen’. Het kind schrok zich rot van de seksuele avances, maar was wel zo alert om haar vriendje te bellen, die weer haar moeder belde. Die maakte oma wakker en zo werd opa gestopt.

En dat drank meer kapot maakt dan je lief is, bleek maandagochtend wel in de rechtbank in Den Bosch. Opa is Jan R. (62), die sinds het logeerpartijtje in Valkenswaard in juli 2024 zijn vrouw én zijn huis kwijt is, want dit was wel de druppel voor oma.

Maar waar normaal boosheid en vergelding de boventoon voeren in de rechtszaal, bleek nu dat Jan R. zich gelukkig mag prijzen met zijn familie. Hij heeft naast een poging tot aanranding en het maken van grove, seksuele opmerkingen blijkbaar ook veel goed gedaan, want zowel kleindochter als dochter en (ex-)echtgenote willen voor hem het beste.

Zijn vrouw, met wie hij al jaren samen was, vroeg het Openbaar Ministerie om de zaak te seponeren. En ook zijn dochter, tegen wie hij ook al een keer seksuele opmerkingen maakte, en zijn toen 16-jarige kleindochter vroegen elk in een brief aan justitie om opa niet in de cel te stoppen, maar te helpen.

Zij willen het beste voor hem, want ze houden van opa, ondanks zijn jarenlange verslaving aan alcohol. Jan R. weet zelf ook niet meer wat hij gezegd en gedaan heeft tegen zijn kleindochter in die nacht van 23 op 24 juli. Hij 'schaamt zich diep', vertelde hij als hij het terugleest, en werd 'misselijk' van de dagvaarding.

Oma was die avond al naar bed en opa zat met zijn kleindochter, die autisme heeft en licht verstandelijk beperkt is, nog in de woonkamer. Hij vertelde haar hoe mooi en geil hij haar vond en dook tussen haar benen om haar eens te verwennen. Daarbij stak hij zijn tong uit en vertelde dat hij wilde likken.