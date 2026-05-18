Asteroïde vanavond zichtbaar, al moet je daar wel wat moeite voor doen

Een asteroïde scheert maandagavond dicht langs de aarde. Een asteroïde is een rotsachtig brokstuk dat in een baan rond de zon vliegt. Wie het zogeheten hemellichaam wil zien, moet wel een beetje moeite doen: de kans is klein dat je 'm met het blote oog kunt zien.

De asteroïde, ook wel een planetoïde genoemd, is te zien op iets meer dan 90.000 kilometer van de aarde. Dat zijn heel wat kilometers, maar het is wel dichterbij dan de maan.

De ruimtesteen heeft naar schatting een diameter van 16 tot 36 meter en is te zien tussen elf uur 's avonds en een uur 's nachts. Volgens Floris Lafeber, weerman bij Weerplaza, zijn de weersomstandigheden dan in ieder geval gunstig. "De bewolking trekt halverwege de avond weg en in het begin van de nacht klaart het op veel plekken breed op”, zegt hij.

Telescoop

Ondanks de heldere lucht raadt Lafeber de echte liefhebber aan om een telescoop in de aanslag te houden. "Ik sluit het niet uit, maar de kans dat je 'm met het blote oog gaat zien is klein. 90.000 kilometer van de aarde is toch een enorme afstand en bovendien is de asteroïde niet heel groot."

Wie echt een goede kans wil maken om de asteroïde te spotten, doet er volgens de weerman ook verstandig aan een donkere plek op te zoeken. "De bewolking zal in ieder geval geen spelbreker zijn", verzekert hij.