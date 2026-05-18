Drugs gevonden in partij fruit in supermarkt in Sint-Oedenrode
Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 16:59
Bij een supermarkt in Sint-Oedenrode is maandag een hoeveelheid verdovende middelen gevonden tussen een partij fruit. Dat meldt de politie.
De politie doet onderzoek naar de vondst. De verdovende middelen zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd, schrijft ze in een bericht op X.
Om wat voor drugs het gaat en wat er precies wordt onderzocht wil de politie niet kwijt: "Op dit moment laat het onderzoek niet toe hier meer over te zeggen."
