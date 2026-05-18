Navigatie overslaan
Ontdek

Drugs gevonden in partij fruit in supermarkt in Sint-Oedenrode

Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 16:59
Verdovende middelen gevonden tussen partij fruit bij supermarkt Sint-Oedenrode (archieffoto: ANP).
Verdovende middelen gevonden tussen partij fruit bij supermarkt Sint-Oedenrode (archieffoto: ANP).

Bij een supermarkt in Sint-Oedenrode is maandag een hoeveelheid verdovende middelen gevonden tussen een partij fruit. Dat meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie doet onderzoek naar de vondst. De verdovende middelen zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd, schrijft ze in een bericht op X.

Om wat voor drugs het gaat en wat er precies wordt onderzocht wil de politie niet kwijt:  "Op dit moment laat het onderzoek niet toe hier meer over te zeggen."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.