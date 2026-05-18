Willy en René snappen Afellay wel: 'Assistent-trainer heeft niks te zeggen'

PSV-trainer Peter Bosz mag er dan van balen dat zijn assistent Ibrahim Afellay komend seizoen niet terugkeert maar clubicoon Willy van de Kerkhof begrijpt de beslissing van Afellay wel. Afellay had naar eigen zeggen verwacht veel meer inbreng te hebben, maar zo werkt het volgens Willy niet. "Assistent-trainer zijn, is geen makkelijke job", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Je bent 24 uur per dag als assistent bezig zonder dat je iets te zeggen hebt."

Afellay gaf aan dat hij had verwacht dat hij de training wel eens had mogen leiden en het bevreemdt Willy dat daar kennelijk geen duidelijke afspraken over waren. "Dat weet je toch van tevoren?" Wel weet Willy dat Afellay niet de enige is die tegen hetzelfde probleem aanliep want ook Willy's ex-schoonzoon André Ooijer haakte eerder in deze functie af. "Er gaat echt heel veel tijd inzitten opa, zei hij tegen mij. Ja, hij noemt mij nog steeds opa. Zijn twee meiden zijn mijn kleinkinderen." Kennelijk verwisselen zij hun opa ook wel eens met hun oudoom. "Die dochters van André zeggen ook wel eens 'hé opa' tegen mij", aldus René. "Dan zeg ik: Ik ben wel opa maar niet van jullie."

De vraag is of er nog veel meer PSV'ers naast Afellay zullen vertrekken. "Ik moet het nog zien. Misschien is Saibari straks wel de enige", zegt René. "Ook van Pepi moet ik het nog zien." Willy verwacht evenmin direct een leegloop in Eindhoven. "Als iedereen een goed WK speelt, en dat gun ik ze van harte, dan kan er nog wel eens wat gebeuren. Maar als ze een gemiddeld WK spelen, dan moet ik nog zien wie er weggaat bij ons."

De laatste speeldag bracht bij de gebroeders Van de Kerkhof ook nog wat herinneringen boven aan hun eigen loopbaan. "Dat waterballet bij Heerenveen-Ajax, dat hebben wij ook een keer meegemaakt in 1978 uit tegen Bastia", vertelt René. "De regen kwam met bakken uit de hemel maar het werd op tv uitgezonden dus er moest gespeeld worden." Hoe bereid je je op zo'n wedstrijd voor? "Je trekt gewoon je zwembroek aan en je gaat", lacht Willy. "Net hetzelfde als gisteren in Heerenveen. Je stift de bal steeds want passen gaat niet." De gebroeders hebben ook nog wat kritische noten te kraken. Zo vinden zij de manier waarop de ene vroegere PSV-trainer Fred op Curaçao moest plaatsmaken voor de andere Dick Advocaat niet chic. "Dat had Dick beter moeten regelen en dat neem ik hem kwalijk. Als hij had gezegd: ik trek me terug vanwege de gezondheid van mijn dochter en als het beter gaat dan kom ik terug, was er niks aan de hand geweest." René beaamt dat. "Rutten is mijn vriend niet en zal het nooit worden maar hij is daar slecht behandeld."

Willy vindt het ook onbegrijpelijk dat de PSV-dames de bekerfinale ondanks een 2-0 voorsprong vlak voor tijd nog weggaven tegen Twente. "Je schopt die bal toch het Kasteel uit, verdomme. Dan hadden ze met twee prijzen gestaan." Tenslotte zijn Willy en René heel benieuwd of Ajax via de play-offs nog Conference League-voetbal af kan dwingen. "Anders nodig ik Sjaak Swart wel uit om bij ons Champions League te kijken. Ziet ie ook nog eens een keer Europees voetbal."