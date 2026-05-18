Hoge vlammen en blauwe smurrie: dixi gaat in vlammen op

Het was een raadsel wat er precies in brand stond maandagmiddag aan de Steekedreef in Nuenen. Omstanders zagen hoge vlammen en zwarte rookpluimen en belden de brandweer. Na het blussen bleef een laag blauwe smurrie over: de laatste restjes van een afgebrande dixi.

Nadat de brandweer het vuur had gedoofd, bleef blauwe, kokende smurrie over. Met in het midden iets dat op een scharnier leek. Het mobiele toilet stond langs de weg middenin de nieuwbouwwijk in Nuenen.

Hoe het kan dat de dixi midden op de dag in brand is gevlogen, is nog niet duidelijk. Omwonenden hebben niets gezien of gehoord. De gemeente zal de laatste resten van de dixi opruimen wanneer alles is afgekoeld.