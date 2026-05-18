Man rijdt met driewieler het water in en raakt gewond

Vandaag om 16:07 • Aangepast vandaag om 16:42
Man raakt gewond nadat hij met z'n driewieler in het water rijdt (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Een man is maandagmiddag met zijn invalidefiets in het water terecht gekomen in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Piet Mondriaanstraat. De brandweer rukte groots uit. 

Redactie

Het gaat om een brede sloot die door Oosterhout loopt waar de man in terecht is gekomen. Ook een ambulance werd ingeseind. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar en raakte niet ernstig gewond. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De fiets is bij buurtbewoners neergezet. 

