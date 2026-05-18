Geen kunstopleiding, maar wel een eigen muurschildering: ‘Meer dan trots’

Als Stanley Majewski naar zijn muurschildering aan de Vendelierstraat in Tilburg toeloopt, schiet hij spontaan in de lach. “Zoveel details, echt niet normaal”, zegt hij vol trots. Zijn muurschildering is gebaseerd op een kunstwerk van Albert Cuyp, dat hij in de 17e eeuw maakte. De afgelopen maanden stak de 25-jarige kunstenaar bijna 200 uur in de schildering en hij is maar wat blij met het resultaat. En wat het meest bijzondere is? Hij heeft nog nooit een kunstopleiding gevolgd.

Zijn eerste aanraking met kunst kan Stanley zich nog goed herinneren. “Toen ik nog in Polen woonde, had ik van die kleine speelfiguurtjes”, blikt hij terug. “Ik was pas een jaar of vijf, maar ging ze al wel zelf beschilderen.” Stanley leerde zich op het gebied van kunst alles zelf aan, zo ook toen hij voor de eerste keer met een spuitbus in de weer ging. “Mijn allereerste graffiti maakte ik hier in Tilburg. Dat was een banaan op een willekeurige muur in Tilburg-Zuid”, vertelt hij. Maar daar bleef het zeker niet bij. Hij gebruikte de muren van een studentenhuis bij de Piushaven in Tilburg om te oefenen, allemaal met slechts een paar spuitbussen bij de hand.

Want Stanley mag tegenwoordig dan klassieke kunstwerken maken, toch gebruikt hij geen verf en kwasten. “Ik werk alleen maar met spuitbussen”, vertelt hij. “Dat maakt het ook wel moeilijk. Soms was ik echt veel te lang bezig met één stukje. Sommige boten op het schilderij duurden meer dan drie dagen.” Voordat hij aan de grote muurschildering gebaseerd op een ontwerp van Albert Cuyp begon, oefende Stanley verderop in de straat. “Daar zit een studentenhuis, waar ik mensen kende. Ik maakte er bijvoorbeeld een schilderij met Frodo uit Lord of the Rings en gaf een eigen invulling aan het melkmeisje van Johannes Vermeer.” Hoe meer Stanley daar zat te werken, hoe meer het Harrie Ballemans opviel. Hij ging er regelmatig een kijkje nemen en kwam daarna op het idee voor een muurschildering op zijn eigen huis. Daar had ook Stanley wel oren naar. “Ik hielp Stanley met het contact met de gemeente en hij maakte het kunstwerk”, vertelt Harrie.

“Ik vind het werkelijk grandioos en boven verwachting goed.”