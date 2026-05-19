Agressieve ganzen en overal poep: dit doe je zelf tegen ganzen
Op het voetpad, in het park en in je voortuin. Overal lijk je ganzenfamilies (en poep) tegen te komen. Hoe kan dit en wat doe je als er een agressieve gans voor je neus staat? Boswachter Frans Kapteijns legt het uit.
Rond een nieuwbouwwijk bij de Hamsesticht in Dongen lopen ook genoeg Canadese ganzen rond. Daar weet Joost van Riel wel raad mee; achter zijn deur haalt hij een onkruidkrabber tevoorschijn. "Hiermee jaag ik ze zo terug de sloot in als ze voor de deur zitten. Als ik dat niet zou doen zou het hier helemaal vol liggen met stront”, vertelt hij maandagmiddag.
Vooral niet voeren
Om ganzen in je buurt tegen te gaan kun een aantal dingen doen. Ten eerste noemt Frans dat voeren uit den boze is. Verder is verjagen met een vogelverschrikker een optie, of het gras wat minder vaak maaien. "Anders is er constant vers gras", zegt hij. Ter vergelijking: "Jij eet ook liever vers."
Een ander nadeel aan de beesten is dat ze soms agressief zijn. Vooral de Canadese soort kan weleens tot de aanval overgaan. "Zeker als mensen honden bij zich hebben", zegt Frans. Wat je moet doen als er eentje voor je staat? "Schreeuwen, terugblazen en flink wapperen met je handen. Altijd zorgen dat je boven de gans staat."
Eieren
De boswachter weet dat er ook gemeenten zijn die in actie komen. Bijvoorbeeld door de eieren 'te schudden'. Dan wordt het ei van binnen kapot gemaakt. "Dat hebben de ganzen niet door."
Ook de gemeente Tilburg neemt maatregelen in de Reeshof, waar veel ganzen leven. Zo dompelt de gemeente de eieren, waar nog geen kuikens in zitten, onder in olie. Hierdoor komen ze niet uit. 'Deze aanpak is diervriendelijk. We doen dit al een aantal jaar en het werkt goed', staat op de gemeentewebsite.
Drie soorten
Op veel plekken in Brabant zijn ganzen te vinden. Boswachter Frans Kapteijns vertelt dat het gaat om drie soorten die overlast geven: de nijlgans, de grauwe gans en de Canadese gans.
Vooral die laatste soort neemt steeds meer in aantal toe, merkt hij. Vanuit onder meer België en Duitsland zijn ze naar plekken in Nederland gekomen waar water zit. "Ook zijn er grote Canadese ganzen en nijlganzen ontsnapt uit bijvoorbeeld dierentuinen. Omdat ganzen geen natuurlijke vijanden kennen, kunnen ze enorm reproduceren", zegt Frans.
Veel ganzen betekent ook: veel poep, zowel in waterplassen en vennen als op het droge. En in Dongen kunnen sommige inwoners ze ook goed horen. Een buurtbewoner zegt er zelfs 'geen oog van dicht te doen'.
Ook in buitengebied
Niet alleen dorpen en steden hebben last van de ganzen. Dit speelt ook in het buitengebied, weet Frans. Zo eten ze het grasland van boeren en verjagen de kleinere diersoorten in natuurgebieden. "En vennen worden vol gepoept, waardoor die niet meer voedselarm kunnen blijven om de biodiversiteit te kunnen behouden."