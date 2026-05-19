Agressieve ganzen en overal poep: dit doe je zelf tegen ganzen

Op het voetpad, in het park en in je voortuin. Overal lijk je ganzenfamilies (en poep) tegen te komen. Hoe kan dit en wat doe je als er een agressieve gans voor je neus staat? Boswachter Frans Kapteijns legt het uit.

Rond een nieuwbouwwijk bij de Hamsesticht in Dongen lopen ook genoeg Canadese ganzen rond. Daar weet Joost van Riel wel raad mee; achter zijn deur haalt hij een onkruidkrabber tevoorschijn. "Hiermee jaag ik ze zo terug de sloot in als ze voor de deur zitten. Als ik dat niet zou doen zou het hier helemaal vol liggen met stront”, vertelt hij maandagmiddag. Vooral niet voeren

Om ganzen in je buurt tegen te gaan kun een aantal dingen doen. Ten eerste noemt Frans dat voeren uit den boze is. Verder is verjagen met een vogelverschrikker een optie, of het gras wat minder vaak maaien. "Anders is er constant vers gras", zegt hij. Ter vergelijking: "Jij eet ook liever vers." Een ander nadeel aan de beesten is dat ze soms agressief zijn. Vooral de Canadese soort kan weleens tot de aanval overgaan. "Zeker als mensen honden bij zich hebben", zegt Frans. Wat je moet doen als er eentje voor je staat? "Schreeuwen, terugblazen en flink wapperen met je handen. Altijd zorgen dat je boven de gans staat."