KNVB wil dat Willem II supporters toch naar Volendam mogen

De KNVB wil dat supporters van FC Groningen en Willem II alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam voor de wedstrijden in de play-offs. De voetbalbond heeft daarover een gesprek gevoerd met Rick Beukers, de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, meldt de KNVB.

FC Volendam verloor zondag voor eigen publiek met 2-1 van Telstar en is daardoor aangewezen op de play-offs voor promotie/degradatie. Na dat duel braken ernstige ongeregeldheden uit, waarna werd besloten zaterdag tijdens de wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II geen supporters van Willem II toe te laten. Donderdag zijn ook geen fans van FC Groningen welkom in Volendam, als hun club het in de play-offs voor Europees voetbal tegen Ajax opneemt. Ajax wijkt uit naar Volendam omdat de Johan Cruijff ArenA vanwege concerten van Harry Styles niet beschikbaar is.