Zomerse warmte en een emotioneel eerbetoon: dit gebeurde vandaag

Van zomerse warmte tot een emotioneel eerbetoon van Rico Verhoeven. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Het kwik schiet deze week eindelijk omhoog in Brabant. Na een wisselvallige maandag met zo'n 15 graden en kans op buien, klimt de temperatuur vanaf woensdag richting de 20 graden. Het weekend wordt zelfs zomers met waarden boven de 25 graden, aldus Floris Lafeber van Weerplaza. Een hogedrukgebied zorgt voor uitbundig zonlicht en weinig wind, en die warme periode houdt begin volgende week nog aan. Lees hier meer.

Dan naar Eindhoven. De politie heeft daar de foto van een minderjarig mishandelingsslachtoffer offline gehaald na een fout in de communicatie. De jongen en een ander slachtoffer werden op 9 maart op de Rielsedijk mishandeld. Bij het zoeken naar de dader werd per ongeluk ook een foto van het slachtoffer met een flinke zwelling gepubliceerd, zonder toestemming van de ouders. De verdachte, die ook minderjarig is, krijgt een week om zich te melden voordat hij herkenbaar in beeld wordt gebracht. Check het hier.

Verontrustend nieuws uit Valkenswaard. Een 62-jarige opa probeerde in juli 2024 zijn 16-jarige kleindochter seksueel te betasten tijdens een logeerpartij. Het meisje, dat autisme heeft en licht verstandelijk beperkt is, belde alert haar vriendje, waarna de situatie snel werd gestopt. Opvallend genoeg vragen zowel zijn kleindochter, dochter als ex-vrouw om hulp voor hem in plaats van celstraf. De officier luisterde naar dat pleidooi en eiste honderd uur taakstraf plus drie maanden voorwaardelijke celstraf, gekoppeld aan voorwaarden voor behandeling van zijn alcoholverslaving. Lees het verhaal hier.

Er is ook nog sportnieuws. Rico Verhoeven deelt vanaf Egypte een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden moeder. De topsporter uit Halsteren verloor zijn moeder in februari en is nu in Egypte voor zijn bokswedstrijd tussen de piramides van Gizeh. Hij deelt oude foto's van zijn moeder uit 1993 toen zij daar was, naast zijn eigen foto's op exact dezelfde plekken. Zaterdag maakt Verhoeven, twaalf jaar ongeslagen wereldkampioen kickboksen, zijn bokdebuut tegen Oleksandr Usyk. Hier lees je het hele verhaal.