Ongeluk op de A16 bij Breda zorgt voor vertraging

Door een ongeluk was de A16 dinsdagochtend afgesloten tussen Breda en Moerdijk. Het verkeer moest via de vluchtstrook rijden en rekening houden met ongeveer een uur vertraging.

Het ongeval gebeurde bij knooppunt Zevenbergschen Hoek. Twee rijstroken waren afgesloten. Rond acht uur was de weg weer vrij, meldt Rijkswaterstaat.

Een motor en een auto waren betrokken bij het ongeluk. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk.

Het is niet bekend wat er is gebeurd. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de A58.