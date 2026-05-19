Navigatie overslaan
Ontdek

Opnieuw ongeluk op N272: auto's botsen bij Sint Anthonis

Vandaag om 08:52 • Aangepast vandaag om 09:25
Botsing bij Sint Anthonis (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
Botsing bij Sint Anthonis (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

In een file door een wegafzetting op de N272 bij Sint Anthonis zijn dinsdagochtend twee auto's op elkaar gebotst. De weg was afgezet door een eerder ongeluk deze ochtend op dezelfde weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een bestuurder van een auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. 

Eerder dinsdagochtend botsten twee auto's op dezelfde weg tegen elkaar. Dit gebeurde bij Oploo. De weg was daardoor afgezet.

 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.