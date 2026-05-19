Opnieuw ongeluk op N272: auto's botsen bij Sint Anthonis
Vandaag om 08:52 • Aangepast vandaag om 09:25
In een file door een wegafzetting op de N272 bij Sint Anthonis zijn dinsdagochtend twee auto's op elkaar gebotst. De weg was afgezet door een eerder ongeluk deze ochtend op dezelfde weg.
Een bestuurder van een auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.
Eerder dinsdagochtend botsten twee auto's op dezelfde weg tegen elkaar. Dit gebeurde bij Oploo. De weg was daardoor afgezet.
