Zeker 100 agenten ingezet bij meerdere invallen in Oisterwijk en Tilburg

Meerdere arrestatieteams hebben dinsdagochtend gelijktijdig invallen gedaan in Oisterwijk en Tilburg. Bij de actie zijn meer dan honderd agenten ingezet. En er is ieder geval één aanhouding verricht, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

De arrestatie vond plaats in een huis aan de Kerkacker in Oisterwijk. De verdachte begon hard te schreeuwen, mogelijk om een ander in het huis te waarschuwen.

Ook viel de politie panden of huizen binnen aan de Alpenlaan, Berglandweg, Van der Aastraat en aan de Frans de Basstraat in Tilburg. In totaal zouden op tien plekken invallen zijn gedaan. Dat gebeurde allemaal rond zes uur dinsdagochtend.

Bij de invallen werden meerdere auto’s in beslag genomen. Het is nog onduidelijk waarom de politie de invallen precies deed. Een politiewoordvoerder laat weten daar nog niets over kwijt te kunnen. Op plekken van de invallen is om half tien nog steeds politie aanwezig.

Aan het eind van de ochtend heeft de politie kastjes meegenomen uit een woning aan de Berglandweg voor verder onderzoek. Een politiehond doorzoekt daar auto's.