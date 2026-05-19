Bosschenaar (23) opgepakt op Ibiza met koffer vol drugs

Een 23-jarige man uit Den Bosch is vorige week door de Spaanse politie aangehouden op Ibiza. Hij had een koffer vol met drugs bij zich, meldt de politie dinsdag. In de koffer zaten 49,5 kilo ketamine en 56.000 xtc-pillen.

Redactie Geschreven door

Na de arrestatie van de man doorzocht de politie in Rotterdam een loods die op naam stond van de Bosschenaar. Daar werden ruim honderd kilo MDMA (de werkzame stof in xtc) en ruim duizend kilo grondstoffen om drugs te maken gevonden.

Een 33-jarige man die aanwezig was in de loods is aangehouden. Het gaat om een man uit Capelle aan den IJssel. De Bosschenaar zit nog vast op het Spaanse eiland.