Liv haalt ruim 4300 euro op met armbandjes tegen Alzheimer: 'Goed hè oma?'

De tienjarige Liv Hermans uit Rijen heeft ruim 4300 euro opgehaald met haar actie tegen alzheimer. Ze maakte armbandjes om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Daarmee wilde ze doorgaan tot haar oma Anja, die zelf ook alzheimer heeft, 70 jaar zou worden. Maandag was haar oma jarig en onthulde Liv het eindbedrag. “Het is veel meer geworden dan ik had verwacht”, zegt ze enthousiast.

Aan de keukentafel bij haar opa en oma schudt Liv de pot met contant geld leeg. “Het eerste doel was 500 euro en daarna 3500 euro. Maar uiteindelijk hebben we 4313 euro opgehaald”, zegt Liv met een grote glimlach. “Ik had dat totaal niet verwacht, we waren eigenlijk al blij met 500 euro.” Wanneer Liv met de cheque waarop het bedrag staat naast haar oma gaat zitten, mompelt oma Anja zachtjes: hé, lieverd. “Ik heb een actie gedaan voor jouw ziekte alzheimer”, zegt Liv terwijl ze haar hand vasthoudt. “Daar heb ik 4313 euro mee opgehaald, goed hè?” Haar oma mompelt nog wat, maar valt daarna weer in slaap - iets wat ze door de ziekte het grootste deel van de dag doet. “Maar ik denk dat ze het superknap vindt en heel trots op mij is”, lacht Liv.

“We zijn er geweldig trots op”, zegt opa Peter. “Liv heeft zelf het initiatief genomen om armbandjes te gaan maken en te gaan verkopen. Ja, zoals ik al zei: enorm trots”.

Ik hoop dat mijn oma beter wordt, maar dat zal niet meer gebeuren, denk ik.”

Eerst verkocht ze de armbandjes vooral aan familie en vrienden, maar nadat er media-aandacht voor haar actie kwam, kreeg ze ook bestellingen en donaties van onbekenden. Hoeveel armbandjes ze precies heeft verkocht, weet Liv niet, maar volgens haar moeder zullen het er zeker 200 zijn geweest. "We hebben het heel druk gehad en hebben ook nog armbandjes verkocht bij het Alzheimer Café." Al het geld dat Liv heeft opgehaald gaat naar stichting Alzheimer Nederland. “Ik hoop dat ze daarmee onderzoeken kunnen doen en dat er medicijnen komen, zodat de ziekte weggaat. Ik hoop dat mijn oma beter wordt, maar dat zal niet meer gebeuren, denk ik.” Haar oma heeft nu anderhalf jaar alzheimer en volgens Liv is ze sindsdien erg veranderd. “Ze zegt niet zo veel meer, ze loopt veel langzamer en eten gaat ook niet helemaal goed. Mijn opa moet veel meer doen in huis dan eerst”, vertelde Liv eerder. “Eind dit jaar gaat ze naar het verpleeghuis. Het is niet anders”, verzucht Peter. “Ze krijgt nu medicijnen die symptomen onderdrukken, maar het zou leuk zijn als er medicijnen kunnen komen die de ziekte kunnen oplossen. Daar is veel onderzoek en geld voor nodig en ik hoop dat die 4000 euro van Liv daaraan kan bijdragen.”

Liv telt het geld dat ze bij het Alzheimer Café heeft opgehaald (foto: Rochelle Moes).