Haal jij de overkant maar net? Meld hier jouw stoplichtsprintje

Je drukt op de knop, wacht op groen en nog voor je halverwege bent begint het poppetje alweer te knipperen. Voor veel Brabanders is het herkenbaar: het stoplichtsprintje. Na onze oproep kwamen al bijna 250 meldingen binnen van verkeerslichten waar voetgangers zich moeten haasten. Waar in Brabant moet jij bijna een sprintje trekken om veilig over te kunnen steken?

"Bij sommige verkeerslichten moet je zo snel doorlopen dat het bijna een sprint wordt om de overkant te halen", vertelt presentator Ronny Balk in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. “Wie heeft dit afgesteld, een topatleet of zo?" Ronny deelde zijn ervaring met de luisteraars, waarna de reacties al snel binnenstroomden. “Megaherkenbaar”, klonk het massaal. Vooral ouderen merken dat sommige verkeerslichten wel héél krap zijn afgesteld. Daarom hebben we een meldpunt geopend: waar in Brabant moet jij als voetganger bijna sprinten om veilig aan de overkant te komen? Klik hier om een verkeerslicht door te geven waar jij regelmatig nét niet op tijd de overkant haalt.

Bekijk alles op onze interactieve kaart

Op de onderstaande kaart zie je alle verkeerslichten en verhalen die vanuit de hele provincie zijn ingestuurd. Klik op de stipjes bij een plaatsnaam en ontdek waar Brabanders een sprintje moeten trekken om op tijd de overkant te halen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Geoapps te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Bernadette (63) uit Tilburg hoeft niet lang na te denken over waar zij regelmatig wel erg veel haast moet maken: "Op de kruising van de Broekhovenseweg met de Groenstraat, vlak bij de Jumbo. Je zet twee stappen en dan rijden de auto's alweer”, vertelt ze. “Het voetgangerslicht staat nog wel op groen, maar de automobilisten komen al aanrijden. Dat voelt gewoon niet veilig.” Zelf kan ze nog vlot oversteken, zegt ze: “Maar voor oudere mensen is het echt een crime.”

Ook Charles (76) en zijn vrouw (75) uit Tilburg-Noord herkennen het probleem direct. Bij de Vlashoflaan halen ze de overkant meestal nét op tijd. “Wij zijn gelukkig nog fit en gezond”, vertelt hij. “Maar zelfs wij halen het maar net. Ouderen met een rollator moeten vaak midden op de weg wachten.” De twee maken er inmiddels maar een grapje van: “Als we de overkant hebben gehaald, zeggen we weleens tegen elkaar: zo, we zijn er weer. We hebben het groene licht gehaald.'"

"Ouderen met een rollator moeten vaak midden op de weg wachten."