Samen zwemmen voor overleden Ralf om geld op te halen voor kankeronderzoek

De regen komt met bakken uit de lucht, maar dit weerhoudt Chantal Vorstenbosch er niet van te gaan zwemmen in strandbad de Rauwbraken in Berkel-Enschot. Ze is er samen met vrienden en familie om te trainen voor het evenement Swim to Fight Cancer, eind juni. Dan nemen ze met z'n allen een duik in de Piushaven in Tilburg om geld op te halen voor het goede goede doel. Haar man Ralf overleed aan kanker. En regen of niet Chantal gaat ervoor. Precies op het moment dat ze het water instapt, verschijnt er een prachtige, dubbele regenboog boven de plas.

Onder luid gejoel stappen vrienden en familieleden van Ralf het water in. “Het is een stuk minder koud dan ik had verwacht”, lacht Chantal, terwijl de anderen instemmend knikken. De een zwemt een grote ronde langs de randen van de zwemplas, anderen kiezen voor een paar baantjes in het deel van de plas dat is afgezet. De sfeer is vrolijk en positief, maar Chantal zette de actie niet zomaar op. “In januari 2020 kregen wij te horen dat mijn man Ralf uitgezaaide darmkanker had”, vertelt ze, terwijl ze staat na te bibberen op de kade. “Het eerste oordeel was toen dat hij niet meer zou kunnen genezen. Maar hij kon meedoen aan een onderzoek, waardoor er veel meer mogelijk zou zijn, zelfs genezing.”

Zo ver kwam het niet: Ralf overleed aan de ziekte. Toch kreeg het gezin wel meer tijd dan van tevoren verwacht. Chantal: “Het onderzoek heeft ons zeker drie jaar extra gegeven. Echt een soort bonustijd.”

Ralf Vranken overleed in april 2025 aan de gevolgen van kanker (privéfoto).

Het voelt voor Chantal geweldig dat er eind juni 26 mensen de Piushaven induiken uit naam van Ralf: “In de periode dat hij ziek was, voelde ik al ontzettend veel warmte en liefde om me heen. Dat is nu eigenlijk weer zo. Ralf was altijd de smeerolie van de groep en dat is hij nu nog steeds.” De jaren dat Ralf ziek was, waren pittig en ook het afgelopen jaar - na zijn overlijden - was zwaar. “Het voelt fantastisch om hier nu samen met al die mensen voor te gaan. Ik voel me zo ontzettend trots, dat is niet te beschrijven. Het helpt mij heel erg om weer vooruit te kijken na een moeilijke tijd.”

“Als hij over straat liep, zag je niet direct aan hem dat hij ziek was.”

Ook voor dochter Mila was de periode dat haar vader ziek was erg lastig. “Als hij over straat liep, zag je niet direct aan hem dat hij ziek was”, vertelt ze. “Maar na een chemobehandeling merkte je dat thuis echt wel.” Hoe moeilijk het ook was, toch heeft ze niet alleen nare herinneringen aan die tijd. “Hij was vaker thuis als ik uit school kwam en we zijn heel veel op vakantie geweest”, zegt ze. Met nog een paar trainingen voor de boeg is Team Ralf er bijna klaar voor. Er is al meer dan 42.000 euro opgehaald. “Maar we moeten nog ruim 30.000”, geeft Chantal aan. “Want onderzoek naar kanker heeft ons gezin extra tijd gegeven. Dat gun ik anderen ook.”

Zodra de zwemmers het water ingaan, verschijnt er een dubbele regenboog (foto: Pieter Soethout)