Iris schrijft ballonvaartgeschiedenis als eerste vrouw die het NK wint

Iris Broeders-van Ham kan het zelf nog amper geloven. De 45-jarige Zundertse is zondag Nederlands kampioen ballonvaren geworden. En dat in een sport waarin vooral mannen actief zijn. "Je gaat toch de geschiedenisboeken in als eerste vrouw en dat is heel speciaal!", zegt ze vol blijdschap.

Tijdens de Belgian Balloon Trophy in het Belgische Vielsalm liet Iris na vier dagen varen alle Nederlandse concurrenten achter zich. Sterker nog: tussen bijna dertig internationale deelnemers werd ze ook nog eens knap vijfde overall. "Ik ben echt supertrots", vertelt ze. "Je bent tijdens zo’n wedstrijd continu bezig met nadenken en beslissingen nemen. Dan is het extra mooi als alles samenkomt."

Dat ballonvaren in huize Broeders leeft, is zacht uitgedrukt. Haar man Henk Broeders werd maar liefst twintig keer Nederlands kampioen. Hij zat dan ook bij haar in de mand. "Ik heb het ballonvaren echt van hem geleerd", vertelt Iris lachend. "Hij helpt me natuurlijk nog steeds, maar uiteindelijk moet je het zelf doen daarboven."

Wie denkt dat wedstrijd-ballonvaren vooral een beetje rondzweven is, heeft het goed mis. Het draait volgens Iris juist om precisie: "Soms ligt er bijvoorbeeld ergens een kruis in een weiland en dan moet je zo dicht mogelijk bij die plek een zakje zand gooien. Hoe dichter je erbij zit, hoe meer punten je krijgt."

De luchtballon van Iris (foto: Iris Broeders-Van Ham).

"Je bent constant bezig met de wind", vervolgt de kersverse Nederlands kampioen. "Welke richting staat op welke hoogte? Moeten we omhoog of juist omlaag? In België heb je ook nog heuvels en dalen, dat maakt het extra ingewikkeld." Door slecht weer gingen uiteindelijk maar twee van de zeven geplande wedstrijdvaarten door. Toch bleek dat genoeg. "De eerste vaart ging al heel goed. Maar je weet nooit hoe het verder loopt. Uiteindelijk stond ik 1500 punten voor op de nummer twee van Nederland. Dat had ik echt niet verwacht."

Alsof haar titel nog niet genoeg aandacht trekt, valt Iris ook op met haar bijzondere ballon. Op het doek staat een levensgrote, half ontklede vrouw in een kleurrijke slip. "We hebben die ballon overgekocht van een Belgische ballonvaarder", vertelt Iris lachend. "In Nederland hebben we gekozen voor de registratie PH-BIL. Dat vonden we gewoon te grappig." Dat trekt natuurlijk bekijks. "In Oostenrijk ben ik zelfs gevolgd door een filmploeg vanwege die ballon", zegt Iris. "En natuurlijk ook omdat ik als vrouw wedstrijden vaar. Maar door de tangaslips valt mijn ballon wel op, ja. Het is gewoon een vrolijke, vrouwelijke ballon. Mensen reageren er altijd op."

Het NK ballonvaren, zo zit dat

Het NK ballonvaren wordt samen met het Belgisch kampioenschap georganiseerd en is ieder jaar afwisselend in Nederland en België. Naast Nederlandse en Belgische piloten doen ook deelnemers uit andere landen mee. Ballonvaarders voeren precisie-opdrachten uit waarbij inzicht in wind, hoogte en koers belangrijker is dan snelheid.

Tijdens wedstrijden zelf merkt ze daar trouwens weinig van. "Nee, ik word niet nagefloten", zegt ze lachend. "Ik ben ook zo druk bezig met de wind en de opdrachten dat ik daar ook helemaal niet aan denk." Voor Iris is het ballonavontuur voorlopig nog niet voorbij, want ze is ambitieus: "Een keer top tien eindigen op een EK? Dat zou echt geweldig zijn."