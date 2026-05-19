Leerkracht misbruikte leerling en filmde in kleedkamers, 7 jaar cel geëist

Een 40-jarige oud-voetbaltrainer en leerkracht uit Vlissingen zou jarenlang jonge voetballers stiekem hebben gefilmd in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en een oud-leerling van hem hebben misbruikt. In die periode gaf hij ook les op een basisschool in Halsteren. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag zeven jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar.

De 27.000 foto's en 2700 video's stonden keurig in mapjes gerangschikt op de gegevensdragers van de voetbaltrainer. Per club, jaar en team had hij de beelden gesorteerd. De meeste beelden zijn gefilmd in de kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs tussen 2010 en 2025, schrijft Omroep Zeeland. Jarenlang kon de 40-jarige Vlissinger zijn gang gaan. Een speciale app op zijn telefoon verborg het feit dat hij aan het filmen was. Zelfs toen hij erop aangesproken werd door een oplettende teammanager ging hij door. "Het was een makkelijke handeling", vertelt hij dinsdag. Weekenden Vlissingen

Het stopt pas als een oud-leerling aangifte doet. De twee leren elkaar kennen als de jongen de man als docent krijgt in groep 8. Er ontstaat een band tussen de twee. "Na een lastige basisschooltijd voelde hij zich eindelijk gezien en gehoord toen hij bij de verdachte in de klas kwam", vertelt de moeder van het slachtoffer. De twee gaan ook een paar dagen naar Texel. Daar filmt de man de jongen stiekem terwijl hij onder de douche staat. Daarna blijft het contact bestaan en komt de Vlissinger regelmatig over de vloer bij het gezin van de jongen. De jongen gaat ook geregeld een weekend bij de man logeren. Tijdens die weekenden misbruikt de man de jongen. Daarna stopt het contact niet, maar het misbruik wel.