Leerkracht misbruikte leerling en filmde in kleedkamers, 7 jaar cel geëist
Een 40-jarige oud-voetbaltrainer en leerkracht uit Vlissingen zou jarenlang jonge voetballers stiekem hebben gefilmd in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en een oud-leerling van hem hebben misbruikt. In die periode gaf hij ook les op een basisschool in Halsteren. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag zeven jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar.
De 27.000 foto's en 2700 video's stonden keurig in mapjes gerangschikt op de gegevensdragers van de voetbaltrainer. Per club, jaar en team had hij de beelden gesorteerd. De meeste beelden zijn gefilmd in de kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs tussen 2010 en 2025, schrijft Omroep Zeeland.
Jarenlang kon de 40-jarige Vlissinger zijn gang gaan. Een speciale app op zijn telefoon verborg het feit dat hij aan het filmen was. Zelfs toen hij erop aangesproken werd door een oplettende teammanager ging hij door. "Het was een makkelijke handeling", vertelt hij dinsdag.
Weekenden Vlissingen
Het stopt pas als een oud-leerling aangifte doet. De twee leren elkaar kennen als de jongen de man als docent krijgt in groep 8. Er ontstaat een band tussen de twee. "Na een lastige basisschooltijd voelde hij zich eindelijk gezien en gehoord toen hij bij de verdachte in de klas kwam", vertelt de moeder van het slachtoffer.
De twee gaan ook een paar dagen naar Texel. Daar filmt de man de jongen stiekem terwijl hij onder de douche staat. Daarna blijft het contact bestaan en komt de Vlissinger regelmatig over de vloer bij het gezin van de jongen. De jongen gaat ook geregeld een weekend bij de man logeren.
Tijdens die weekenden misbruikt de man de jongen. Daarna stopt het contact niet, maar het misbruik wel.
Pas in april vorig jaar ontdekt de moeder van de jongen wat er is gebeurd en doet ze aangifte. Bij een huiszoeking vindt de politie meerdere gegevensdragers met daarop kinderporno. Een groot deel daarvan zou door de verdachte zelf zijn gemaakt in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs.
Pedofiele gevoelens
De man zegt al jaren op jonge jongens te vallen. Desondanks blijft hij jonge jongens trainen, rondt hij de pabo af en gaat werken in het basisonderwijs.
In 2010 begint hij met het stiekem filmen van jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs. De rechtbank rekende dinsdag voor dat het mogelijk gaat om honderden slachtoffers door de jaren heen. De verdachte zegt zelf geschrokken te zijn van het aantal en benadrukte meerdere keren dat de gefilmde jongens niet bang hoeven zijn dat de foto's en video's verspreid zijn.
Gevarenzone
Dat de man ondanks zijn seksuele voorkeuren toch ging werken met jonge jongens neemt het OM de verdachte erg kwalijk. "Door zijn beroepskeuze en trainerschap heeft hij zichzelf willens en wetens in de gevarenzone gebracht. Het is ongelofelijk dat hij zo de nabijheid van kinderen bleef opzoeken. Hij had uit die kleedkamers moeten blijven. Hij had niet moeten afspreken met een leerling."
De officier van justitie noemt het verraad. "Kinderen en ouders moeten docenten en trainers kunnen vertrouwen. Het is weerzinwekkend dat je dat vertrouwen zo schaadt."
Hoewel de verdachte veel heeft bekend, vraagt zijn advocaat om een lagere straf dan is geëist. Volgens haar is het misbruik minder lang doorgegaan dan het OM verwijt. Ook werkt de man actief mee aan zijn behandeling en heeft hij met de jongen en meerdere voetballertjes overeenkomsten bereikt over een te betalen schadevergoeding.
De advocaat vroeg daarnaast aandacht voor het feit dat de man het zwaar heeft in detentie. Zo is hij kort na zijn aanhouding mishandeld in de gevangenis door medegedetineerden.
De uitspraak in deze zaak is op 2 juni.