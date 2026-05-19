'Vreemde Brabantse boer' met onkostenvergoedingen speelt Champions League

De Oosterhout Twins schrijft geschiedenis en doet deze week voor het eerst mee aan de Baseball Champions League. Voor Oosterhouter Thijmen Peters (24) het mooiste moment uit zijn carrière, maar zeker niet het eindpunt. “Als club hebben we de laatste jaren enorme stappen gezet en we willen doorgaan. Laat ons maar de Tilburg Trappers of Heroes Den Bosch van het honkbal worden.”

Peters is een echte jongen van de club. Hij is niet de enige, want de filosofie is om zoveel mogelijk ‘eigen jongens’ op te leiden. “We hebben een mooie mix van jonge gasten uit Brabant en België, maar ook ervaren spelers zoals onze werper Ayumu Ishikawa die in Japan een ster was. Hij zag Nederland als een leuk avontuur.” Het is niet zo dat de spelers van de Oosterhout Twins rijk van de sport worden. Peters bijvoorbeeld krijgt een onkostenvergoeding en werkt daarnaast. “Er zijn in Nederland maar weinig honkballers die van de sport kunnen leven. De buitenlandse spelers verdienen ook geen vetpot, maar het is belangrijk dat ze er zijn. Het niveau neemt toe en dat zorgt ervoor dat we nog aantrekkelijker worden voor nieuwe spelers.”

Oosterhout Twins werd vorig seizoen derde in de Hoofdklasse achter grootmachten Neptunus Rotterdam en Amsterdam Pirats. Voor de nieuwe opzet van de Baseball Champions League, georganiseerd door wereldbond WBSC, kreeg Nederland twee plekken toegewezen. Omdat de Amsterdammers ‘nee’ zeiden, kwam er een plekje vrij voor het hoofdtoernooi dat op 22 mei start in het Duitse Regensburg. “Dit is denk ik het gaafste ooit in mijn carrière”, zegt Peters. “We mogen ons meten met topteams in Europa. Hoe goed ze zijn weten we niet, maar dat weten ze van ons ook niet. Door zeker twee van de drie wedstrijden te winnen hopen we in ieder geval een ronde verder te gaan, hopelijk kunnen we iedereen verrassen.” In Nederland heeft Peters er vertrouwen in dat zijn club de komende jaren de top gaat bestormen. “Een jaar of vier geleden voelde ik dat er echt een niveauverschil was met Amsterdam en Rotterdam. Dat is nu veel minder, we gaan meedoen. Als de fundering blijft staan, dan denk ik dat deze vreemde Brabantse boer mee gaat doen om de titel.”

“Europees mogen spelen is voor iedereen een bonus."

Een belangrijke man achter het succes is technisch directeur Paul Bun. Met de Champions League komt zijn droom uit. “Europees spelen is voor iedereen een bonus. Als Oosterhout Twins staan we tegenover de grootste clubs van Europa, mooi toch. Het is voor onze jongens een ervaring voor het leven en als club zetten we ons nog meer op de kaart." Mede door de deelname aan de Champions League verwacht Bun dat zijn club de komende jaren verder groeit. “Onze ambitie is om de beste club van Nederland te worden. We zullen nooit afwijken van onze cultuur. Zestig procent moet uit lokale spelers bestaan, waarbij we veel aandacht besteden aan de opleiding. Op de plekken waar we kwaliteiten missen, kijken we rond in de rest van de wereld.”

Honkballer Thijmen Peters van de Oosterhout Twins (foto: Gizzomedia/ Gijs van Zalingen).



