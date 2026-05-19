Reusel-De Mierden dreigt kledingcontainers weg te halen na plunderingen

In de gemeente Reusel-De Mierden worden de laatste tijd steeds vaker kledingcontainers opengebroken, leeggehaald en overhoop gehaald. De gemeente zegt de containers weg te halen als dit zo doorgaat.

Volgens de gemeente worden er zakken kleding achtergelaten op straat. Rondom de containers ontstaat telkens weer een enorme rommel. "Dit zorgt niet alleen voor vervuiling en overlast, maar ook voor ontzettend veel extra werk voor de buitendienst die dit telkens moet opruimen", schrijft de gemeente op social media.

"We proberen alle afvalstromen gescheiden te verwerken om zo de kosten op de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Als het textiel naast de container ligt en dus in het restafval terecht komt, worden de kosten hoger."

Kledingcontainers weghalen

De gemeente roept iedereen op om de containers heel te laten en geen zakken naast volle containers neer te zetten. Ook verzoeken ze mensen om droge kleding terug in de container te gooien en vandalisme of verdachte situaties te melden.

"Als dit gedrag blijft doorgaan, zijn we genoodzaakt de kledingcontainers weg te halen", zegt de gemeente. "En daar dupeert uiteindelijk iedereen zichzelf mee én de mensen die wél netjes kleding willen inleveren voor hergebruik."