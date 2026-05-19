Honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden, eigenaar opgepakt

Op een terrein in gemeente Roosendaal zijn afgelopen week honderden verwaarloosde dieren gevonden. Sommige dieren leefden niet meer. De politie heeft een man aangehouden.

De politie ontdekte de verwaarloosde dieren na een melding. De dierenpolitie werd ingeschakeld en die viel naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere.

Op het terrein verbleven tientallen vogels, honderden knaagdieren zoals hamsters, cavia's en chinchilla's en zo'n twintig konijnen. Ook waren er een paar honden en katten, lama's en alpaca's, twee kraanvogels, één stokstaartje en één stinkdier.

Veel dieren hadden geen schoon verblijf en hadden te kleine en geen geschikte hokken. Ze hadden geen of te weinig eten en drinken. Sommige beesten waren zichtbaar ziek en verkeerden in slechte toestand. Daarnaast werden er ook dode dieren gevonden, waarvan er een paar al langere tijd niet meer leefden.

Eigenaar aangehouden

Meerdere inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben onderzoek gedaan op het terrein. Ook werd een dierenarts ingelicht.

De eigenaar is aangehouden. Tegen hem wordt een strafrechtelijke vervolging ingesteld. Vanuit de LID kunnen nog maatregelen worden opgelegd, zoals een houdverbod of boetes. Ook wordt de eigenaar in de toekomst regelmatig gecontroleerd door de dierenpolitie en andere instanties.

In welke plaats in de gemeente de dieren precies zijn gevonden, is niet duidelijk. "Vanwege het onderzoek en ter bescherming van de verdachte kunnen we enkel aangeven dat bovenstaande in ons teamgebied werd aangetroffen", laat de politie weten.