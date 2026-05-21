Jasper over de nasleep van de brand bij Vidar: ‘Nog een lange weg te gaan’

Hij zat op de fiets op weg naar studentenroeivereniging Vidar in Tilburg toen Jasper Los gebeld werd: er is een gasleiding geraakt en er is brand. Toen de voorzitter niet veel later bij het clubhuis aankwam, zag hij de steekvlammen uit het gebouw komen. Zes maanden later is het pand nog niet hersteld en wordt vooral het samenkomen bij de vereniging door de ruim zeshonderd leden gemist.

Als Jasper weer eens een rondje door het pand maakt, kijkt hij zo nu en dan met verbijstering om zich heen. “Het is gek om hier te lopen, want je weet nog precies hoe het vroeger allemaal was”, legt hij uit. De rook van de brand verspreidde zich via het dak naar bijna elke ruimte in het pand. “We zijn er nog lang niet”, geeft de voorzitter eerlijk toe. Bij iedere grote, lege ruimte begint de voorzitter te vertellen. “Dit is de borrelkamer, of ja, wat er nog van over is”, vertelt hij in de ruimte die nog altijd naar rook stinkt. “De bar is er al uitgehaald en de muren zijn leeg. Daar hingen karakteristieke dingen, zoals oude bestuursjasjes en gewonnen trofeeën.”

“Hier kwamen mensen ouwehoeren en een kop koffie drinken voor een training.”

Terwijl hij verder loopt, komt hij aan bij de bestuurskamer. “Daar stond mijn bureau. Hier kwamen mensen ouwehoeren en een kop koffie drinken voor een training. Dat mist ik het meest.” Datzelfde gemis ziet de voorzitter ook bij de andere leden. “Natuurlijk kwamen mensen hier om te trainen, maar dat was voor de brand een sociale activiteit. Je kleedde je hier om, maakte een praatje en kon ook krachttraining doen. Nu komen de leden in sportkleding naar hier, pakken ze de boot en gaan ze het water op. Meteen na de training gaan ze weer naar huis.” Dat sociale contact wordt gemist, ook al proberen de leden van Vidar elkaar nog te ontmoeten, bijvoorbeeld in de stad. “De fysieke afstand tussen mensen is groter”, vertelt de voorzitter. “Vroeger waren er hier spontane borrels, maar dat gaat nu gewoon niet meer. Hopelijk kunnen we snel weer samenkomen.”

“We gaan het niet redden als we geen hulp krijgen.”