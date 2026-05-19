Gulle gever schenkt kikkerfossiel van 30 miljoen jaar oud aan museum

Dankzij een gulle gever heeft het Oertijdmuseum in Boxtel een bijzondere aanwinst in huis: een zeldzaam kikkerfossiel van zo’n 30 miljoen jaar oud. "Het is een pareltje in onze collectie", zegt directeur René Fraaije.

Het fossiel werd veertig jaar geleden ontdekt in een groeve bij Manosque in Zuid-Frankrijk. Die groeve staat bekend om perfect bewaarde plantenfossielen, maar kikkers waren er nog niet eerder gevonden. De ontdekker is de Nederlandse fossielenverzamelaar Hans Steur uit Gelderland.

De vondst heeft hij samen met andere fossielen recent geschonken aan het Oertijdmuseum. "De verzamelaar was al over de tachtig en heeft ons zijn complete collectie gedoneerd, het is heel bijzonder", zegt Fraaije.

Mannelijke kikker

Onderzoekers van het Oertijdmuseum hebben het fossiel samen met Spaanse wetenschappers bestudeerd. Daaruit blijkt dat het om een mannelijke kikker gaat, behorend tot de groep groene kikkers: dezelfde soort die vandaag de dag nog in Brabantse sloten en vijvers voorkomt. Opvallend is dat deze kikker ook in zout water kon leven.

Het nieuwe skeletje levert volgens het museum een "schat aan informatie" op over de oorsprong en evolutie van groene kikkers in Europa. Het bijzondere fossiel is nu te zien in het Oertijdmuseum in Boxtel.