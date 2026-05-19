Willem II snapt niets van besluit om supporters in Volendam te weren

Willem II begrijpt er niets van dat de club geen fans mag meenemen naar de uitwedstrijd bij FC Volendam zaterdagavond. De Tilburgse club hoopt dan een plekje in de eredivisie te veroveren. Bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen, die ook wordt gespeeld in het stadion van FC Volendam, mochten aanvankelijk ook geen uitsupporters aanwezig zijn. Dat besluit werd dinsdag echter teruggedraaid. Supporters van Willem II hebben inmiddels een demonstratie voor zaterdag aangekondigd.

De besluiten zijn genomen door de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester van Edam-Volendam. “Onbegrijpelijk”, reageert Merijn Goris, algemeen directeur van Willem II, in gesprek met ESPN. “We hebben contact opgenomen met het competitiebestuur betaald voetbal en een aantal suggesties aangedragen over hoe wij denken dat we deze wedstrijd wél op een gelijk speelveld kunnen laten plaatsvinden.” Over wat er precies is besproken wil Goris niets kwijt. “Dat laten we nog even tussen ons. We hebben nog geen reactie ontvangen, dus dat vind ik wel zo netjes.” Willem II probeert zaterdag in de finale van de play-offs een plek in de eredivisie te veroveren. De supportersclub Willem II heeft in overleg met stichting KingZine een demonstratie aangekondigd. Deze zal zaterdag in Volendam zijn. Daarbij wordt opgeroepen om geen vuurwerk af te steken tijdens de demonstratie.

Wel uitfans van FC Groningen welkom

Ajax en FC Groningen spelen donderdag in het Kras Stadion de play-offs voor Europees voetbal omdat Harry Styles een concertreeks houdt in het stadion van Ajax. Eerder mocht Groningen ook geen uitsupporters meenemen, maar dat besluit werd dinsdag teruggedraaid. “Dit is een aangepast besluit na een nieuwe beoordeling van het actuele risicobeeld en de beschikbare politiecapaciteit”, liet de gemeente Edam-Volendam in een verklaring weten. Het besluit om geen Willem II-fans toe te laten, bleef wel overeind. “Het gaat om een afzonderlijke afweging voor deze specifieke wedstrijd. Bij de wedstrijd FC Volendam tegen Willem II blijven uitsupporters niet welkom. Die maatregel blijft staan naar aanleiding van de rellen van zondagmiddag”, schrijft de gemeente. Daarmee wordt gedoeld op de ongeregeldheden na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar, waarbij supporters van Volendam de confrontatie zochten met de politie.

“Wij worden feitelijk de dupe, terwijl we niets hebben gedaan.”