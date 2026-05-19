Agressieve ganzen en voetbalduel zonder supporters: dit heb je gemist

Van agressieve ganzen die de gemoederen flink bezig houden in Dongen tot boze voetbalsupporters van Willem II die zaterdag niet naar de finalewedstrijd van de play-offs in Volendam mogen. Er gebeurde dinsdag weer van alles. We hebben vijf verhalen op een rij gezet die je gelezen moet hebben.

Tien jaar oud en al ruim 4300 euro opgehaald voor alzheimer-onderzoek. Liv Hermans uit Rijen verkocht armbandjes om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte waar haar oma Anja aan lijdt. Maandag werd haar oma 70 jaar en onthulde Liv het eindbedrag aan de keukentafel. "Het is veel meer geworden dan ik had verwacht", zegt ze enthousiast, terwijl opa Peter trots naast haar staat. Al het geld gaat naar Alzheimer Nederland. "Ik hoop dat ze daarmee onderzoeken kunnen doen en dat er medicijnen komen, zodat de ziekte weggaat", zegt Liv. Lees hier haar verhaal.

Ganzenpoep op je voetpad, agressieve beesten voor je deur en 's nachts geen oog dichtdoen door het gekakel. In Dongen hebben inwoners flink last van ganzen, vooral van de Canadese soort. Boswachter Frans Kapteijns legt uit hoe je ermee om moet gaan: "Schreeuwen, terugblazen en flink wapperen met je handen. Altijd zorgen dat je boven de gans staat." De ganzen hebben geen natuurlijke vijanden en kunnen daardoor enorm reproduceren. Een belangrijke tip: voeren is uit den boze, dat trekt ze alleen maar meer aan. Check het hier.

Lees ook Agressieve ganzen en overal poep: dit doe je zelf tegen ganzen

Er is ook nog sportnieuws. Willem II-supporters mogen zaterdag definitief niet naar de finalewedstrijd van de play-offs in Volendam, ondanks dat fans van FC Groningen donderdag wel welkom zijn in hetzelfde stadion. De gemeente Edam-Volendam wijst naar de ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. Willem II reageerde eerder boos op het besluit: "Juist in de play-offs, waarin sportieve belangen groot zijn en steun vanaf de tribunes van enorme waarde is, is het teleurstellend dat zij hiervan de dupe worden." De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in de Eredivisie. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Willem II zonder supporters naar Volendam, Groningen mag ze wel meenemen

Voor trainer John Stegeman van Willem II is de finaleplek ook een verrassing. In de eerste competitiehelft stond hij onder zware druk met regelmatige spreekkoren aan zijn adres. "Ik denk dat niemand dit had verwacht. Ik had er zelf ook een hard hoofd in", geeft hij eerlijk toe. De trainer is trots op zijn spelersgroep: "Als je kijkt hoe ze de tweede competitiehelft hebben gepresteerd, daar neem ik mijn hoed voor af." De heenwedstrijd van de finale wordt woensdag 20 mei in Tilburg gespeeld. Hier lees je hun analyse.

Lees ook Ook voor trainer John Stegeman is finaleplek van Willem II verrassend

Tot slot. Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als 'Bolle Jos', heeft van de Belgische rechter acht jaar cel gekregen voor drugssmokkel. De rechtbank vindt bewezen dat hij de spil was in de smokkel van 11 ton cocaïne met een straatwaarde van 550 miljoen euro vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Naast de celstraf kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van tien jaar opgelegd. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en daar bescherming krijgen van de president, Nederland probeert hem al langer uitgeleverd te krijgen. Lees zijn verhaal hier.