Grote ravage op A16 bij Breda na ongeluk, één rijstrook dicht

Op de A16 tussen Moerdijk en Breda is dinsdagavond rond zes uur een ongeluk gebeurd. De ravage is groot en de weg was even dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Princeville.

Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Princeville stond er rond tien voor zeven meer dan elf kilometer file met 80 minuten vertraging. Verkeer vanuit Rotterdam werd omgeleid via Roosendaal. De vertraging nam rond half acht langzaamaan af.

Tussen Breda-Noord en knooppunt Princeville is er rond half negen nog altijd één rijstrook dicht.

Auto over de kop

Bij het ongeluk waren meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken. Daarbij is er een auto over de kop gegaan. Ten minste één auto heeft flinke schade.

Naast drie ambulances en de politie werd ook de brandweer opgeroepen. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Het is niet duidelijk of zij gewond zijn geraakt.