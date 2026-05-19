Auto vliegt uit de bocht en botst tegen boom in Helmond, man zwaargewond

Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog in de straat Noordende in Helmond. De man botste daarna tegen een boom.

De man zat alleen in de auto. Volgens omstanders botste hij met hoge snelheid tegen de boom. Hij raakte zwaargewond aan zijn onderlichaam.

Naast twee ambulances werd ook de brandweer opgeroepen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk.

De weg ligt vol met olie en brandstof, en door de regen is het wegdek spekglad. Daarom is de weg dicht.