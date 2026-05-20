Politieauto en fatbike botsen op kruispunt in Etten-Leur

Vandaag om 08:18 • Aangepast vandaag om 09:40

Een man op een fatbike is woensdagochtend op een kruispunt in Etten-Leur gebotst met een politieauto. Er vielen geen gewonden.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Anna van Berchemlaan met de Oranjelaan. De bestuurder van de fatbike is ter plaatse in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.  

De betrokken politieagent kwam met de schrik vrij. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht.

