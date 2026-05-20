Marco won rechtszaak maar de buurvrouw trekt zich er niks van aan

Marco van Gulik uit Kaatsheuvel dacht begin april eindelijk verlost te zijn van de camera die zijn buurvrouw op zijn achtertuin gericht had. De rechter verplichtte haar het apparaat binnen 48 uur weg te halen. Bijna zeven weken later filmt de camera nog steeds zijn tuin, ondanks de inmiddels verbeurde dwangsom van 25.000 euro.

"Hij staat er nog steeds." Van Gulik staat in zijn achtertuin in Kaatsheuvel en wijst naar het slaapkamerraam van zijn buurvrouw. Een kleine camera van nog geen 30 euro staat al jaren op zijn achtertuin gericht. "De camera staat 24/7 op mijn achtertuin gericht, dus ik heb helemaal geen privéleven meer."

Buurvrouw moet 25.000 euro betalen

Wat hij ook doet, niets helpt om de buurvrouw te overtuigen de camera te verwijderen. "Ik heb haar erop aangesproken, aangetekende brieven gestuurd, de gemeente en de woningcorporatie om hulp gevraagd, zelfs aangifte gedaan bij de politie. Dan kom je op een gegeven moment uit bij de rechtbank."

De rechtbank deed op 9 april uitspraak. De buurvrouw moet de camera binnen 48 uur weghalen. Doet ze dat niet, dan moet ze Van Gulik duizend euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro. Dat maximum is inmiddels bereikt. Zonder resultaat: de camera kijkt nog steeds zijn tuin in. "De rechtbank doet een uitspraak, je staat in je recht, maar je hebt er geen ruk aan." Hij is ten einde raad.

Schoonmoeder als buurvrouw

Van Gulik en zijn vriendin Carola hebben wel een vermoeden waarom de buurvrouw blijft filmen. Zij is namelijk Van Guliks schoonmoeder. Na meerdere incidenten is het contact verbroken. "We hebben dat boek gesloten, het in een kluis gelegd, de kluis afgesloten en de sleutel weggegooid."

Het stel vermoedt dat de schoonmoeder via de camera wil meekijken hoe het met haar kleinzoon van vier gaat. "Het is pure afgunst."