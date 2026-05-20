Marco won rechtszaak maar de buurvrouw trekt zich er niks van aan
Marco van Gulik uit Kaatsheuvel dacht begin april eindelijk verlost te zijn van de camera die zijn buurvrouw op zijn achtertuin gericht had. De rechter verplichtte haar het apparaat binnen 48 uur weg te halen. Bijna zeven weken later filmt de camera nog steeds zijn tuin, ondanks de inmiddels verbeurde dwangsom van 25.000 euro.
"Hij staat er nog steeds." Van Gulik staat in zijn achtertuin in Kaatsheuvel en wijst naar het slaapkamerraam van zijn buurvrouw. Een kleine camera van nog geen 30 euro staat al jaren op zijn achtertuin gericht. "De camera staat 24/7 op mijn achtertuin gericht, dus ik heb helemaal geen privéleven meer."
Buurvrouw moet 25.000 euro betalen
Wat hij ook doet, niets helpt om de buurvrouw te overtuigen de camera te verwijderen. "Ik heb haar erop aangesproken, aangetekende brieven gestuurd, de gemeente en de woningcorporatie om hulp gevraagd, zelfs aangifte gedaan bij de politie. Dan kom je op een gegeven moment uit bij de rechtbank."
De rechtbank deed op 9 april uitspraak. De buurvrouw moet de camera binnen 48 uur weghalen. Doet ze dat niet, dan moet ze Van Gulik duizend euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro. Dat maximum is inmiddels bereikt. Zonder resultaat: de camera kijkt nog steeds zijn tuin in. "De rechtbank doet een uitspraak, je staat in je recht, maar je hebt er geen ruk aan." Hij is ten einde raad.
Schoonmoeder als buurvrouw
Van Gulik en zijn vriendin Carola hebben wel een vermoeden waarom de buurvrouw blijft filmen. Zij is namelijk Van Guliks schoonmoeder. Na meerdere incidenten is het contact verbroken. "We hebben dat boek gesloten, het in een kluis gelegd, de kluis afgesloten en de sleutel weggegooid."
Het stel vermoedt dat de schoonmoeder via de camera wil meekijken hoe het met haar kleinzoon van vier gaat. "Het is pure afgunst."
'Geen commentaar verder'
De buurvrouw zegt vanachter een halfgesloten voordeur tegen Omroep Brabant dat ze de camera niet weghaalt. Naar eigen zeggen weet ze van geen vonnis. "Geen commentaar verder", is de boodschap, waarna ze de deur sluit.
De rechtbank kan weinig meer voor Van Gulik betekenen na het uitspreken van het vonnis, laat een woordvoerder weten. "Bij een civiel vonnis waarin een dwangsom is opgelegd, kun je als partij die dwangsom opeisen als de tegenpartij niet voldoet. Om dat geld te innen, kun je een deurwaarder inschakelen die namens jou de inning regelt."
Deurwaarder kan niet zomaar camera weghalen
Van Gulik heeft inderdaad een deurwaarder ingeschakeld. "De deurwaarder gaat nu stappen zetten om de dwangsom toch te innen en om druk te zetten zodat die camera alsnog wordt weggehaald. Het gaat ons niet eens om het geld. Wij willen dat die camera verdwijnt."
De deurwaarder mag echter niet zomaar het huis van de buurvrouw betreden om de camera weg te halen. Daarover staat niets in het vonnis. "De rechter kan alleen toewijzen wat je hem vraagt", zegt advocaat Marcia Geerts.
Zij ziet regelmatig dat mensen een rechtszaak winnen, maar toch met lege handen komen te staan. "Hij vroeg de rechter om zijn buurvrouw te verplichten de camera te verwijderen op straffe van een dwangsom, maar vroeg niet om een machtiging om, als zij dit niet doet, de camera zelf te laten verwijderen."
Advies: start nieuwe procedure
Geerts adviseert Van Gulik een nieuwe procedure te starten waarin hij toestemming vraagt om de camera zelf te verwijderen met behulp van een deurwaarder en de 'sterke arm' (juridisch taalgebruik voor de politie, red.) die moet voorkomen dat het uit de hand loopt als een deurwaarder een huis betreedt.
"Alleen met een machtiging mag de deurwaarder naar binnen om de camera weg te halen", zegt de advocaat. "Let wel op dat je een repeterende machtiging vraagt aan de rechtbank, om te voorkomen dat ze de dag erna een nieuwe camera neerzet."
Van Gulik weet nog niet of hij opnieuw een zaak aanspant tegen zijn schoonmoeder. "Je haalt je recht, maar er wordt gewoon niets mee gedaan."