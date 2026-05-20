Kinderen willen vader niet meer zien na huiselijk geweld: 'Werden geslagen'

Mourad G. (38) uit Etten-Leur kreeg op een ochtend voor school ruzie met zijn kinderen en mishandelde ze. Hij zat twee dagen vast en hoorde woensdag in de rechtbank in Breda een flinke taakstraf en een maand cel voorwaardelijk eisen. Maar G. is het er niet mee eens: zoveel heeft hij niet gedaan en daarom wil hij zijn kinderen snel weer zien.

Want sinds de dag van de ruzie, op 1 juli 2024, heeft Mourad G. zijn drie kinderen niet meer gezien. Destijds waren zijn dochters 13 en 11 jaar oud en zijn zoontje 7. G. mist de kinderen heel erg, maar de grote vraag in de rechtbank was of hij het er zelf naar heeft gemaakt.

Niet de eerste keer geweld tegen kinderen

En de meningen daarover lopen flink uit elkaar. Volgens Mourad G. is er niet zoveel gebeurd, maar justitie denkt daar heel anders over. Het was sowieso niet de eerste keer dat Mourad huiselijk geweld gebruikte tegen zijn kinderen, wist de officier van justitie. En ook werd Mourad al eens veroordeeld voor geweld tegen zijn vrouw.

Twee jaar geleden nam Mourad na de scheiding een deel van de opvoeding voor zijn rekening. Op die maandag 1 juli waren zijn kinderen bij hem en ze maakten zich ’s ochtends klaar voor school. Toen duidelijk werd dat de jongste dochter haar moeder had verteld over de nieuwe vriendin van haar vader barstte de bom.

'Kankerkinderen'

Mourad sloeg met een theedoek op haar billen en pakte haar bij haar oor, gaf hij toe. Maar volgens de kinderen is er veel meer gebeurd. Volgens hen spuugde vader in het gezicht van de jongste dochter, en pakte hij haar bij haar arm en sloeg haar twee keer in het gezicht. Ook zou vader Mourad zijn kroost ‘kankerkinderen’ hebben genoemd. Bovendien verklaarden de kinderen dat ze vaker werden geslagen en aan hun oren getrokken.

Voor de kinderen goed en wel op school waren was hun moeder al ingelicht en die had vervolgens de politie opgetrommeld. Mourad G. werd gearresteerd en zat twee dagen vast. Toen hij weer thuiskwam waren de kinderen weg en sindsdien heeft hij ze ook niet meer gezien.