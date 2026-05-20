Kinderen willen vader niet meer zien na huiselijk geweld: 'Werden geslagen'
Mourad G. (38) uit Etten-Leur kreeg op een ochtend voor school ruzie met zijn kinderen en mishandelde ze. Hij zat twee dagen vast en hoorde woensdag in de rechtbank in Breda een flinke taakstraf en een maand cel voorwaardelijk eisen. Maar G. is het er niet mee eens: zoveel heeft hij niet gedaan en daarom wil hij zijn kinderen snel weer zien.
Want sinds de dag van de ruzie, op 1 juli 2024, heeft Mourad G. zijn drie kinderen niet meer gezien. Destijds waren zijn dochters 13 en 11 jaar oud en zijn zoontje 7. G. mist de kinderen heel erg, maar de grote vraag in de rechtbank was of hij het er zelf naar heeft gemaakt.
Niet de eerste keer geweld tegen kinderen
En de meningen daarover lopen flink uit elkaar. Volgens Mourad G. is er niet zoveel gebeurd, maar justitie denkt daar heel anders over. Het was sowieso niet de eerste keer dat Mourad huiselijk geweld gebruikte tegen zijn kinderen, wist de officier van justitie. En ook werd Mourad al eens veroordeeld voor geweld tegen zijn vrouw.
Twee jaar geleden nam Mourad na de scheiding een deel van de opvoeding voor zijn rekening. Op die maandag 1 juli waren zijn kinderen bij hem en ze maakten zich ’s ochtends klaar voor school. Toen duidelijk werd dat de jongste dochter haar moeder had verteld over de nieuwe vriendin van haar vader barstte de bom.
'Kankerkinderen'
Mourad sloeg met een theedoek op haar billen en pakte haar bij haar oor, gaf hij toe. Maar volgens de kinderen is er veel meer gebeurd. Volgens hen spuugde vader in het gezicht van de jongste dochter, en pakte hij haar bij haar arm en sloeg haar twee keer in het gezicht. Ook zou vader Mourad zijn kroost ‘kankerkinderen’ hebben genoemd. Bovendien verklaarden de kinderen dat ze vaker werden geslagen en aan hun oren getrokken.
Voor de kinderen goed en wel op school waren was hun moeder al ingelicht en die had vervolgens de politie opgetrommeld. Mourad G. werd gearresteerd en zat twee dagen vast. Toen hij weer thuiskwam waren de kinderen weg en sindsdien heeft hij ze ook niet meer gezien.
'Onzin'
Duidelijk werd dat het al heel lang niet botert tussen vader en moeder en de advocaat van Mourad leek het dan ook logisch dat moeder best wel eens een rol zou kunnen hebben gespeeld in de beschuldigingen aan het adres van vader. Die geeft alleen slaan met een theedoek en het trekken aan een oor toe, maar de rest doet hij af als onzin.
De rechtbank moet nu bepalen wie er gelijk heeft en wat de consequenties moeten zijn. De officier van justitie eiste 120 uur taakstraf, een maand cel voorwaardelijk en een contact- en locatieverbod. De advocaat van Mourad vroeg vrijspraak voor veel onderdelen van de aanklacht en pleitte voor een veel lagere straf.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Kinderen al twee jaar niet gezien
Maar wat de straf ook wordt, de kans dat Mourad zijn kinderen snel weer ziet lijkt klein. Hij heeft nu al een contactverbod. Ook heeft Mourad zijn kinderen al twee jaar niet gezien. En als dat verbod door de rechtbank weer wordt verlengd, ziet hij ze nog langer niet.
Ondertussen woont Mourad bij zijn ouders in Etten-Leur en weet niet eens meer waar zijn kinderen op school zitten. Uit de procedure om een omgangsregeling te krijgen, heeft hij begrepen dat ze mogelijk naar Rotterdam willen verhuizen.
'Altijd goede vader geweest'
Mourad betuigde geen spijt. Hij vindt dat hij altijd een goede vader is geweest. Hij wacht de uitspraak en de omgangsregeling maar af. Tot er duidelijkheid is in alle procedures gaat hij zelf niets ondernemen richting zijn kinderen, verklaarde hij.
De uitspraak in deze zaak is op 3 juni.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.