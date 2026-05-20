Gewonde bij frontale botsing tussen twee auto's bij Grave

Twee auto’s zijn woensdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de N324 bij Grave. Een van de inzittenden raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde net na de brug in Grave in een scherpe bocht. Twee inzittenden van de wagens zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Een van hen bleek gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De beschadigde auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De weg richting Grave en Gelderland werd afgesloten.