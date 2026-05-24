Wonen in een pand uit 1557? Monumentaal ‘Geel Huis’ zoekt nieuwe eigenaar

Een van de oudste panden van Oosterhout staat te koop: het 'Geel Huis' aan de Leijsenstraat. Bewoonster mevrouw Pauwvliet viel er in de jaren tachtig als een blok voor: “Het was vooral de uiterlijke aanblik, het landelijke en de romantiek. Ik zag een foto in de krant en zei tegen mijn man: dit huis wil ik zien.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Die eerste indruk bleek beslissend. Bij de bezichtiging was ook haar man meteen verkocht. “Vooral de kant aan de straat, het oude tolhuis, sprak hem aan. De achterkant van het pand heeft juist het karakter van een boerderij. Vooral de romantische aanblik van het huis viel ons op.” Van herberg tot tolhuis

De woonboerderij stamt uit 1557 en heeft door de eeuwen heen verschillende functies gehad, herberg en tolhuis bijvoorbeeld. Die geschiedenis is nog altijd zichtbaar. “Aan de buitenkant zie je dat heel goed terug. Het zou zo weer een herberg kunnen zijn.” Ook in het huis zijn veel authentieke elementen bewaard gebleven. Zo zijn oude staldeuren nog zichtbaar in de woonkamer en liggen er originele plavuizen. “Die staldeuren hoorden vroeger bij de koeienstal. En er zijn oude schouwen, tegels en deuren. Het wemelt eigenlijk van de oude details.”

Foto: Biemans Makelaardij / NVM - Qualis.

Bij de verbouwing is bewust gekozen om het karakter van het pand te behouden, maar het wel geschikt te maken voor modern wonen. “Het is duidelijk niet strak modern verbouwd, maar wel comfortabel. Met een moderne keuken en badkamer.”

Favoriete plekken in huis

Het huis bood jarenlang ruimte aan het gezin én aan werk. In het voormalige herbergdeel runde haar man een kunsthandel. “Daar bevond zich een prachtige oude schouw. En er is ook een hele oude wijnkelder met een uitgesleten trapje.” Zelf had ze meerdere favoriete plekken. “De woonkamer natuurlijk, maar ook de slaapkamer. Dat is echt de mooiste slaapkamer die ik ooit heb gehad. Vanuit je bed kijk je zo over de tuin.”

Foto: Biemans Makelaardij / NVM - Qualis.

Iedereen kent het

Na 36 jaar komt er nu een einde aan die periode. Haar man overleed ruim anderhalf jaar geleden, waarna het huis te groot werd. “Onze kinderen zijn al lang de deur uit. Het werd voor mij te groot. Met pijn in het hart verkoop ik het. Het zijn mooie herinneringen, maar niet om elke dag naar te kijken.” De woonboerderij heeft een woonoppervlakte van 433 vierkante meter en ligt op een perceel van 3674 vierkante meter. In totaal zijn er negen kamers, waaronder vijf slaapkamers en twee badkamers. De vraagprijs bedraagt 1.750.000 euro.

Foto: Biemans Makelaardij / NVM - Qualis.

Volgens Pauwvliet biedt het pand veel mogelijkheden. “Je kunt hier wonen én bijvoorbeeld een praktijk beginnen. Ik hoop dat er mensen komen die dit kunnen waarderen en het met liefde bewonen. Niet dat alles eruit wordt gesloopt.” Het ‘Geel Huis’ is volgens haar uniek in Oosterhout. “De oude Oosterhouters kennen het allemaal. En iedereen die hier binnenkomt zegt: jeetje, wat mooi.”