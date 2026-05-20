Berry's zoon werd door Israël opgepakt: 'Het is schokkend wat ik zag'

De 22-jarige Gijs uit Eindhoven is dinsdag door het Israëlische leger gearresteerd. Hij maakte als journalist deel uit van de hulpvloot die voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen. Zijn vader, Berry Sanders uit Eindhoven, heeft sinds de arrestatie geen contact meer met hem.

"Ik ben enorm bezorgd, heb geen enkel contact meer met Gijs. Ik weet niet of er geweld tegen hem gebruikt is en hoe het met zijn gezondheid gaat", zegt Sanders. Hij lijkt aan de buitenkant kalm, maar is een vader die zich grote zorgen maakt om zijn zoon. Boot geënterd

Gijs voer mee op de Don Juan, een van de tientallen boten in de vloot richting Gaza. Samen met cameraman Diederik maakte hij een film van binnenuit. "Zijn boot was dinsdagmiddag nog een van de laatste die überhaupt nog aan het varen was. Meer dan vijftig boten waren toen al geënterd. Om drie uur dinsdagmiddag is ook de boot van Gijs en cameraman Diederik geënterd en zijn ze gevangengenomen", vertelt Sanders. Het laatste wat hij van zijn zoon hoorde, was een Signal-bericht vlak voor de arrestatie. "We zien in de verte bootjes aankomen, dus het gaat nu gebeuren. Ik ben rustig, maak je geen zorgen, tot snel", schreef Gijs.

Beelden van vernedering

Sanders volgt het nieuws over Gaza op de voet. Inmiddels circuleert er een video die de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir op X heeft gezet. Daarop zijn leden van de vloot te zien die hardhandig worden behandeld, ze worden aan hun haren getrokken en moeten geknield op de grond zitten. De minister staat erbij te lachen, met een Israëlische vlag in zijn hand.

"Ik dacht even Gijs te herkennen tussen al die mensen", zegt de bezorgde vader. Helemaal zeker weet hij het niet, maar Sanders is ervan overtuigd dat zijn zoon zich onder de opvarenden op de beelden bevindt.

Minister vindt behandeling Flotilla-opvarenden ontoelaatbaar De behandeling van opvarenden van de Gaza-flotilla is 'echt ontoelaatbaar', zegt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA). Hij heeft dat woensdag ook telefonisch overgebracht aan zijn Israëlische ambtgenoot. "Ze behoren natuurlijk fatsoenlijk behandeld te worden en op basis van deze beelden hebben we daar grote zorgen over." Onder de arrestanten zijn drie Nederlanders. Nederland is hierover 'continu' in contact met de Israëlische autoriteiten, zegt Berendsen. "Wij roepen hen op zich niet alleen te houden aan het internationaal recht en de wijze waarop ze onze mensen moeten behandelen, maar ook te zorgen dat zij zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland." Berendsen ontbiedt nu de Israëlische ambassadeur vanwege de behandeling van de opvarenden.

Eerder zag hij hoe andere boten werden overmeesterd. "Zo'n opblaasbare speedboot met een stuk of twintig zwaar bewapende Israëli erop. Die komen dan langszij varen. De opvarenden van de Flotilla hebben allemaal reddingsvesten aan. Zodra de militairen aan boord komen, maken ze meteen de camera kapot die beeld levert voor de livestream. Dan gaat het beeld op zwart en zie je niet meer wat er gebeurt."