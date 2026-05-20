Politie deelt foto's van man die Bosschenaar (52) met hamer sloeg

Een 52-jarige man uit Den Bosch is op 10 maart aangevallen in de Hondongstraat. Een onbekende man sloeg hem zonder aanleiding van achteren met een hamer. Het slachtoffer liep een grote hoofdwond op. De politie deelt woensdag foto's van de verdachte en vraagt getuigen om hulp.

Het slachtoffer was net uit de auto van een van zijn collega's gestapt toen hij van achteren tegen zijn hoofd, nek en rug werd geslagen. Toen hij zich kon omdraaien, zag hij een man tegenover zich staan. De aanvaller sloeg met een hamer op hem in. Omstanders schoten te hulp en probeerden tussen het slachtoffer en de aanvaller te komen. Uiteindelijk wisten zij de hamer af te pakken, waarna de man er meteen vandoor ging.

Vluchtte in Toyota Yaris

Even verderop stond een auto voor de verdachte klaar. Hij nam snel plaats op de bijrijdersstoel en werd weggereden door iemand anders. Wie op dat moment de bestuurder was, is onduidelijk. De auto waarin de man vluchtte, is een zwarte Toyota Yaris. Onderzoek wees uit dat de auto van een verhuurbedrijf is. Daar heeft de politie niet kunnen achterhalen wie de aanvaller of de bestuurder is. Signalement

De politie deelt woensdag foto's van de man die met de hamer op het slachtoffer insloeg. Het gaat om een forse man met een donkere huidskleur. Hij had een baard, was kaal, droeg een grijze hoodie en een donkergrijze bodywarmer. Aan zijn voeten had hij zwarte schoenen met witte zolen. Mensen die meer weten over wat er op 10 maart in Den Bosch is gebeurd of die de man herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.