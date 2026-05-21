Historische kademuur niet meer toekomstbestendig: '70 centimeter te laag'

De eeuwenoude kademuur langs de Maas in Grave voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Waterschap Aa en Maas onderzoekt de bouwkundige staat van de muur en werkt aan een oplossing om hem te verhogen. "Het is echt vooruitlopend op de klimaatverandering", vertelt omgevingsadviseur Wilbert Kuijken van het waterschap.

Al een aantal weken verschijnen op verschillende plekken langs de kademuur grote kuilen. "We zijn nu onderzoek aan het doen hoe de bouwkundige staat van de muur onder de grond is", vertelt Kuijken. De muur moet de stad beschermen tegen het water van de Maas. "Als het water hoog is, dan geeft dat een gigantische druk. Daarom is het belangrijk om te kijken of de muur die waterdruk nog wel aankan. Daarnaast is de muur 70 centimeter te laag."

Het onderzoek aan de kademuur in Grave (foto: Tom Berkers).

Om dat probleem op te lossen wordt er geen stuk muur opgemetseld. "Dan is het hele zicht voor de mensen weg, van de stad naar de Maas en andersom. De oplossing is een demontabele kering. Die gaan we hier maken. Bij hoogwater komen er schotten op de muur te staan die het water alsnog tegenhouden."

De rode lijn tussen de twee strepen is de dijk waar de aanpassingen gaan komen

De onderzoeken en verbeteringen aan de kademuur in Grave zijn onderdeel van een groot project van het waterschap, dat verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de dijken. "Wij zijn verantwoordelijk voor 110 kilometer aan Maasdijk, aan de Brabantse kant. Van Boxmeer tot aan Heusden. Dat stuk moeten we verbeteren, verhogen en verstevigen." Op dit moment is het traject tussen Cuijk en Ravenstein aan de beurt. "We hebben tijdens de dijkverbeteringen in 1995 voor het laatst de muur in Grave gecheckt. Er zijn toen ankers vanuit de muur ongeveer tien meter de grond ingeduwd om deze vast te zetten. We kijken nu of die nog goed zijn om de muur de komende vijftig jaar overeind te houden."

Daarnaast wordt meteen onderzocht of de muur geschikt is om de demontabele kering van aluminium op te plaatsen. In geval van nood zal deze handmatig op de circa 300 meter lange muur gezet. "Wij hebben hier het geluk dat we ongeveer twee tot drie dagen de tijd hebben om eventueel hoogwater aan te zien komen vanuit Limburg. Als het te hoog wordt voor de muur, dan gaan we de schotten opbouwen. Dat duurt een uurtje of tien, dus dat moet dan lukken." Mocht uit het onderzoek blijken dat de ankers in de muur of de fundering niet meer voldoen, dan zal de aanpassing ergens tussen 2029 en 2030 uitgevoerd worden. "Dus de goedheiligman kan hier veilig aanmeren", zegt Kuijken met een lach, verwijzend naar de landelijke intocht van Sinterklaas, die dit najaar aanmeert aan de kade van de vestingstad.