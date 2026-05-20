Merel uit Eindhoven al bijna een jaar niet meer gezien, zorgen nemen toe

Merel uit Eindhoven is al bijna een jaar vermist. Tussen de 30-jarige vrouw en haar familie is in die periode geen enkel contact geweest. Haar ouders hebben haar inmiddels officieel als vermist opgegeven en maken zich grote zorgen over haar welzijn.

In eerste instantie leek het erop dat Merel er zelf voor had gekozen om niet gevonden te willen worden. In de loop van de tijd namen de zorgen bij haar familieleden alleen maar toe. Vrienden, familie en kennissen willen heel graag weten waar Merel is en of het goed met haar gaat.

Mogelijk in het buitenland

De politie sluit niet uit dat Merel naar het buitenland is gereisd, maar haar bestemming is onbekend. Ze staat internationaal als vermist gesignaleerd en noemt zichzelf ook wel Pom Merkley. Op haar onderarm heeft Merel een tatoeage, die mensen mogelijk herkennen van de foto die de politie heeft vrijgegeven.

Mensen die Merel in Nederland of daarbuiten hebben gezien of denken haar te hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook aan Merel zelf doet de politie een dringend verzoek om iets van zich te laten horen als zij deze oproep ziet.