Daar is de spelersbus: Willem II komt aan bij het Koning Willem II Stadion

De spelersbus van Willem II is aangekomen bij het eigen Koning Willem II Stadion. De Tilburgse voetbalclub speelt daar woensdagavond vanaf kwart voor zeven de eerste finalewedstrijd van de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Volendam.

Willem II kan woensdag rekenen op een tribune vol met supporters in eigen huis. Dit zal anders zijn tijdens de returnwedstrijd van zaterdag in Volendam. Dan zijn de Tilburgse supporters niet welkom, besloot de gemeente Edam-Volendam eerder. Dat heeft te maken met de misdragingen van FC Volendam-supporters bij de wedstrijd tegen Telstar.

Weet Willem II de play-offs te winnen, dan keren ze komend seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. FC Volendam degradeert in dat geval juist naar de Keuken Kampioen Divisie.