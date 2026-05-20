Deze Willem II-spelers starten in de basis in play-off tegen FC Volendam

Vandaag om 17:44 • Aangepast vandaag om 18:05
Uriël van Aalst zette Willem II op voorsprong tegen Almere City FC (foto: Tobias Kleuver / ANP).
Willem II heeft bekendgemaakt welke spelers woensdagavond in de basis staan tijdens de eerste finalewedstrijd van de play-offs tegen FC Volendam. De club jaagt op het laatste ticket voor het volgende seizoen in de Eredivisie. Daarmee zou Willem II na een jaar afwezigheid terugkeren in de hoofdklasse. 

Sander van Hirtum


De volgende spelers staan in de basis, zo liet de club weten op Instagram:

  • 1 Didillon-Hödl
  • 3 Stam
  • 4 Hoogma
  • 6 Besselink
  • 7 Doodeman
  • 9 Haen
  • 17 Bamba
  • 20 El Allouchi
  • 22 Van Loon
  • 24 Toe-A-On
  • 30 Behounek
Je leest de laatste updates over de play-offs van Willem II in het liveblog. 

