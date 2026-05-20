Navigatie overslaan
Ontdek

KingSide loopt vol, supporters kijken ook in cafés naar play-offs Willem II

Vandaag om 18:27 • Aangepast vandaag om 18:42
Nog een half uur, maar de KingSide zit bijna vol (Leon Voskamp).
Nog een half uur, maar de KingSide zit bijna vol (Leon Voskamp).

De KingSide van Willem II zit woensdagavond een half uur voor de wedstrijd al bijna vol. Langs het veld zorgt een dj alvast voor de nodige beats en warmt het stadion zich op voor de eerste finalewedstrijd van de play-offs tegen FC Volendam.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Toch kiest niet iedereen ervoor om de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion in Tilburg te bekijken. Ook bij sportcafé Papa Jim komen supporters samen om de wedstrijd op een scherm te bekijken. “De mogelijke promotie leeft echt in Tilburg”, zegt cafémedewerker Bas.

De supporters zitten al klaar voor de televisie (foto: Jan Peels).
De supporters zitten al klaar voor de televisie (foto: Jan Peels).

Je leest de laatste updates over de play-offs van Willem II in het liveblog. 

Alle artikelen over Willem II vind je hier

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.