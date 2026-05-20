Europarlementariër Bas Eickhout stopt om 'ongepaste relaties'

Europarlementariër Bas Eickhout (49) uit Udenhout stopt na zeventien jaar in het Europees Parlement om ongepaste relaties. Dat maakte hij woensdag zelf bekend via een verklaring op BlueSky.

Eickhout zegt dat zijn vertrek deels te maken heeft met relaties uit het verleden die volgens hem niet passen bij zijn rol als parlementariër. Hij verwijst daarbij ook naar zijn huidige relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling, die in het parlement is aangesloten bij de Groenen, waar Eickhout vicevoorzitter van is. “Ik heb in het verleden relaties gehad die niet passen bij mijn rol. Dat had ik niet mogen doen en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor”, schrijft hij.

In zijn verklaring zegt Eickhout dat reflectie hierop en de start van een nieuwe fase voor GroenLinks-PvdA voor hem hebben meegewogen in zijn besluit. Hij stelt dat hij niet meer de energie en motivatie heeft om verder te gaan.

Zeventien jaar in Brussel

Eickhout was een van de bekendste en langstzittende Nederlandse Europarlementariërs. “Zeventien jaar lang heb ik mij als groene Europarlementariër met hart en ziel ingezet voor groene idealen, voor de partij en voor onze fractie”, schrijft hij.