Rai Vloet weer op vrije voeten na uitzitten straf voor doodrijden Gio (4)

Voetballer Rai Vloet uit Schijndel is weer op vrije voeten. De afgelopen 2,5 jaar zat hij in de gevangenis voor het doodrijden van de 4-jarige Gio Roos in 2021. Woensdag plaatste hij voor het eerst weer een bericht op social media. "Ik ben ontzettend dankbaar voor degenen die me altijd trouw zijn gebleven."

Op de foto's die hij bij het bericht plaatst is te zien hoe de oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo, aan het trainen is. Bij de foto's schrijft hij: "Weer onder mijn eigen mensen - De afgelopen jaren zijn een stille leermeester geweest. Groei komt zelden vanzelf, maar het komt wel."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Dodelijk ongeluk

Vloet veroorzaakte op 14 november 2021 een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. De voetballer zat samen met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op een andere auto inreed, zonder te remmen. Hierbij kwam de 4-jarige Gio Roos om het leven.

Uit onderzoek bleek later dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had (515 ugl) dan de maximale toegestane 220 ugl. Ook reed hij met een veel te hoge snelheid over de snelweg. Uit data van zijn eigen auto bleek dat hij op dat moment reed met 203 kilometer per uur.

2,5 jaar celstraf

In april 2023 legde de rechtbank in Haarlem Vloet 2,5 jaar celstraf op. Het Openbaar Ministerie (OM) had een jaar meer geëist en ging in hoger beroep, maar trok dat in september weer in.

Hierdoor werd de eerder door de rechter uitgesproken celstraf van 30 maanden onherroepelijk.