Willem II gelooft in promotie: 'Kunnen FC Volendam pijn doen'

Willem II verloor woensdagavond de heenwedstrijd van de finale in de play-offs met 1-2 van FC Volendam, maar er is binnen de selectie vertrouwen dat het zaterdag in de return goedkomt. Trainer John Stegeman ziet kansen in het vissersdorp. “FC Volendam mag zich al in de Eredivisie wanen, maar ik denk dat wij ze pijn kunnen doen.”

De ploeg uit Volendam kwam woensdagavond in het Koning Willem II Stadion binnen 18 minuten op een 0-2 voorsprong, waarbij er beide keren werd geprofiteerd van Tilburgse blunders. Stegeman baalde van de enorme fouten. “We waren zelf onze sterkste tegenstander. Als je zo’n cadeautjes weggeeft, is dat heel jammer. Hoe het komt? Door de wisselingen in onze ploeg misschien of de wedstrijdspanning in de benen, het zou kunnen.”

FC Volendam liet na de 0-2 een enorme kans liggen om de Tilburgers nog meer pijn te doen. Stegeman zag in de tweede helft een ander Willem II. “Ik zei stay in the game tegen de jongens, met een doelpunt ga je met een heel ander gevoel naar Volendam. Dat lukte en ik denk dat wij een prima elftal hebben om in Volendam te presteren.”

Centrale verdediger Justin Hoogma zag dat zijn ploeg na de mentale tik van twee tegengoals snel veerkracht toonde. “Fouten horen nou eenmaal bij het voetbal, dat kan iedereen overkomen. Het is ongelukkig, maar je moet daarna snel door. We probeerden het vervelende gevoel van ons af te schudden en elkaar op te beuren. Met een 1-2 eindstand denk ik dat je je een uitgangspositie hebt verschaft waarin alles mogelijk is. Het kan weleens heel spannend gaan worden.”

Vertrouwen is er ook bij Devin Haen. “Je doet jezelf pijn in de eerste helft door ze twee keer in de kaart spelen, dat was niet nodig”, zegt de spits. “Met deze stand leven we nog volledig. We gaan naar Volendam met de insteek dat we niets te verliezen hebben. Een goal en de stand is weer gelijk. Als we ons gebruikelijke spel spelen, komen we altijd tot kansen.”