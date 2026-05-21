Selectie Willem II gefrustreerd over verbod: 'Voelt onrechtvaardig'

De supporters van Willem II willen zaterdagmiddag massaal afreizen naar Volendam. Ze zijn van de gemeente Edam-Volendam niet welkom in het uitvak en daarom is er een demonstratie aangevraagd. Trainer John Stegeman noemt het supportersverbod ‘de wereld op z’n kop’. “Dit valt niet uit te leggen.”

Supporters van Willem II zijn niet welkom van de gemeente Edam-Volendam omdat het afgelopen zondag na de wedstrijd FC Volendam – Telstar uit de hand liep. Dat had ook consequenties voor fans van FC Groningen tegen Ajax komende donderdag. Ajax speelt tijdelijk in Volendam, omdat de Amsterdam ArenA is volgeboekt met concerten van Harry Styles. Uiteindelijk kwam er van de gemeente toch groen licht voor de Groningse fans, maar niet voor die van Willem II.

Toen trainer John Stegeman na afloop van het met 1-2 verloren duel met FC Volendam de vraag kreeg over het lege uitvak in Volendam, was de frustratie zichtbaar. “We spelen een finale waarbij we behoefte hebben aan onze eigen supporters. Die hebben zich hartstikke goed gedragen dit seizoen, maar we worden gestraft vanwege een paar malloten die in Volendam alles kort en klein hebben geslagen. FC Groningen mag wel supporters meenemen en wij niet, er wordt gemeten met twee maten.”

In de spelersgroep kwam het verbod hard aan. “De sfeer bij wedstrijden is geweldig. In goede tijden, maar ook toen het minder liep. Daar zijn we de fans ontzettend dankbaar voor", zegt verdediger Justin Hoogma. "Het voelt onrechtvaardig dat ze niet mee mogen naar Volendam voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Die ondersteuning gaan we missen, al zit wel in ons hoofd dat die gasten ons steunen. We gaan alles op alles zetten om te winnen, dat is het enige wat wij als spelers in de hand hebben.”

Spits Devin Haen gaat de fans missen, maar sluit niet uit dat er in Volendam toch Tilburgse steun is. “Als je ze een beetje kent, weet je dat ze er op één of andere manier toch bij zijn.”