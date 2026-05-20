Alex Klaassen sleept prijzen binnen tijdens Musical Awards

Alex Klaassen uit Oirschot heeft woensdagavond bij de Musical Awards meerdere prijzen binnen gesleept. De acteur won in totaal vier awards met zijn musical Stoornis of my life. Ook Eric van der Palen uit Valkenswaard kreeg een award voor beste decorontwerper voor de musical West Side Story.

Het was woensdagavond weer een groot feest tijdens de uitreiking van het Musical Awards. Dit jaar was de awardshow niet meer in het vertrouwde Beatrix theater in Utrecht, maar in het AFAS Theater in Leusden.

Al vrij snel was duidelijk dat de jury fan is van de musical Stoornis of my life van Alex Klaassen. De musical gaat over Jasper, een man met autisme voor wie het leven als een voorspelbare musical aanvoelt, maar wiens zorgvuldig geregisseerde wereld instort wanneer zijn moeder plotseling overlijdt en zijn broer de regie overneemt.

Klaassen kreeg woensdagavond een award voor 'beste script en dialogen' en kan ook de 'beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical' op zijn naam zetten.

Kim Lian van der Meij kreeg voor haar rol in de musical een award voor 'beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine muscial'. Ze bedankte haar gezin in haar speech en gaf aan haar verdiende geld aan hun uit te zullen geven. Stoornis of my life werd daarnaast bekroond met de award voor 'beste kleine musical'.

Decorontwerper Eric van der Palen uit Valkenswaard werd beloond met een een award voor 'beste decor/toneelbeeld of projecties' voor West side story.