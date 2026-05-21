Gewonde bij botsing tussen twee auto's, weg bezaaid met glas
Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 06:20
De inzittende van een auto is woensdagavond rond half elf gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Tilburg. Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Bechtweg.
Een voertuig wilde vanaf de Burgemeester Bechtweg linksaf slaan naar de Baggerweg maar zag daarbij een andere automobilist over het hoofd. Een inzittende van de afslaande auto raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Door de aanrijding lag de weg bezaaid met glas en auto-onderdelen. De straat werd daarom deels afgezet.
Op de t-splitsing waar het ongeluk gebeurde, staan verkeerslichten. Volgens omstanders zou één van de bestuurders een rood verkeerslicht mogelijk over het hoofd hebben gezien.
De politie heeft onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. De auto's zijn afgevoerd.
