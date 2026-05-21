Gewonde bij botsing tussen twee auto's, weg bezaaid met glas

De inzittende van een auto is woensdagavond rond half elf gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Tilburg. Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Bechtweg.

Een voertuig wilde vanaf de Burgemeester Bechtweg linksaf slaan naar de Baggerweg maar zag daarbij een andere automobilist over het hoofd. Een inzittende van de afslaande auto raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.