Chauffeur (48) komt om het leven bij ongeluk op A59

Een 48-jarige bestuurder van een bakwagen uit Tilburg is donderdagochtend omgekomen bij een ongeval op de A59 bij Heesch. De bakwagen botste achterop een vrachtauto.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Schaijk naar Den Bosch, bij de afrit Oss. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse.

De plek van het ongeluk is afgezet met schermen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. Verkeer wordt omgeleid

Het verkeer wordt via de afrit omgeleid. De hoofdrijbaan is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond drie uur 's middags vrij te geven. De file achter het ongeluk bedraagt rond half elf ongeveer drie kwartier op de A59.